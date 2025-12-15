Un bărbat de 33 de ani din Năvodari care a bătut un câine, fiind identificat în urma unor imagini apărute în mediul online, a fost reţinut luni de poliţişti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, transmite Agerpres.

Conform sursei citate, urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace asupra animalelor, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, au reţinut un bărbat, de 33 de ani, suspectat de comiterea faptei.

“În urma administrării probatoriului în cauză, în cursul zilei de astăzi, 15 decembrie a.c., procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa a dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a bărbatului de 33 de ani, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă. Mâine, acesta urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Pe 12 decembrie, IPJ Constanţa a informat că un bărbat din Năvodari a fost identificat de poliţişti şi este cercetat penal pentru că a bătut un câine, poliţiştii autosesizându-se după ce au apărut în mediul online imagini cu agresiunea.