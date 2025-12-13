Recorduri mondiale doborâte de animale în 2025: De la cel mai înalt câine din lume la cel mai rapid patruped-robot și alte patru surprize

Îți vine să crezi că 2025 aproape s-a terminat? Anul acesta a fost, fără îndoială, incredibil, marcat de recorduri și momente care au captat atenția întregii lumi. Pe măsură ce ne apropiem de finalul anului și încercăm să ne pregătim mental pentru lucrurile extraordinare care ne așteaptă în 2026, este momentul perfect să privim la ultimele 12 luni și să rememorăm câteva dintre cele mai impresionante recorduri doborâte de animale, scrie Guinness World Records.

Legende cu patru picioare

Anul 2025 a fost de poveste mai ales pentru iubitorii de animale. În luna aprilie, lumea a fost martoră unei întâlniri istorice și adorabile: cel mai înalt câine din lume și cel mai scund câine din lume s-au cunoscut prima dată.

Reggie, un dog german din Statele Unite, măsoară impresionanta înălțime de 1,007 metri până la greabăn. La polul opus se află Pearl, un Chihuahua minuscul, care atinge doar 9,14 centimetri. Diferența de dimensiuni este uluitoare, însă acest lucru nu i-a împiedicat să devină rapid prieteni.

În luna octombrie, atenția s-a mutat în Marea Britanie, unde doi măgari extraordinari, care trăiesc împreună într-o rezervație, au intrat în Cartea Recordurilor. Dynamic Derrick a fost recunoscut drept cel mai înalt măgar viu din lume, cu o înălțime de 167 cm, în timp ce prietenul său, Bambou, deține recordul pentru cele mai lungi urechi ale unui măgar, măsurând nu mai puțin de 35 de cm.

Tot în 2025, în luna februarie, a fost remarcat un alt gigant în lumea animalelor. King Kong, cel mai înalt bivol, impresionează prin statura sa colosală de 1,85 metri. Acesta trăiește la o fermă din Thailanda și are parte de cele mai bune condiții.

Aleargă cât de repede poți

În luna mai, tehnologia a reușit să uimească Guinness Book. Un câine-robot, numit Whiterhino, dezvoltat de Centrul pentru Mecanică X al Universității Zhejiang din China, a stabilit un record impresionant.

Whiterhino a parcurs cea mai rapidă distanță de 100 de metri realizată vreodată de un robot-cvadruped în doar 16,33 secunde, demonstrând cât de rapid evoluează ingineria robotică.

The fastest robot in the world! 💨 A quadruped robot that can sprint 100 meters in under 10 seconds, outpacing many of the fastest humans. 🏃🏻‍♂️ Developed by Zhejiang University in collaboration with startup Mirror Me. Weighing 83 pounds (38 kilograms) and standing 2.07 feet tall… pic.twitter.com/qz6JaQyiCY — Lukas Ziegler (@lukas_m_ziegler) October 31, 2025