Ce se întâmplă cu câinele bătut de un tânăr din Năvodari, care s-a ales cu dosar penal. Patrupedul a primit o șansă reală la viață

Câinele care a fost abuzat de un bărbat din Năvodari (județul Constanța) a fost dus la Save The Dogs în Cernavodă, unde are parte de îngrijire medicală și condiții extrem de bune de cazare. Informația a fost furnizată de Victor Vuk Maftei, președintele Sindicatului Polițiștilor – Sidepol, transmite Asociația Ramses în mediul online.

Reamintim că un individ din Năvodari a fost identificat de poliţişti şi este cercetat penal pentru că a bătut un câine, după ce au apărut în mediul online imagini cu agresiunea, a precizat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Oamenii legii din Năvodari s-au sesizat din oficiu şi fac cercetări în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs agresiunea. În urma verificărilor efectuate a fost identificat agresorul, un bărbat de 33 de ani, bănuit că a supus un exemplar canin la acte de violenţă prin lovirea acestuia de mai multe ori, informează IPJ.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace, potrivit Legii 205/2004 privind protecţia animalelor.

