Barca cu pisici, locul inedit din Amsterdam unde trăiesc zeci de feline: Când poate fi vizitat adăpostul plutitor De Poezenboot (VIDEO)

Barca cu pisici, sau De Poezenboot, se află în Amsterdam, ancorată pe canalul Singel, și adăpostește zeci se pisici salvate și abandonate. Ambarcațiunea a fost adaptată special pentru feline, cu zone interioare de dormit, punți exterioare și spații liniștite unde acestea se pot relaxa.

De Poezenboot – Barca cu pisici, locul ideal de vizitat în Amsterdam

Una dintre singurele astfel de bărci din lume, De Poezenboot – Barca cu pisici, a fost fondată cu acest scop în 1966 de o localnică ce voia să aibă grijă de pisicile străzii. Ambarcațiunea, care îi aparținea femeii, a devenit adăpostul a zeci de animale, dar și simbol al orașului Amsterdam, potrivit unei postări a paginii de Instagram a locației.

Barca a fost special aranjată pentru a le oferi felinelor tot ce au nevoie fără să fie nevoite să o părăsească. Cele mai multe dintre ele sunt venite chiar de pe stradă, unde au suferit traume ireversibile, cum ar fi orbirea. Cu îngrijirea primită însă, chiar și cele mai afectate feline și-au găsit locul în barcă.

Orice pisică de la bord poate fi adoptată

Toate pisicile sunt îngrijite de staff-ul special instruit, dar și de voluntarii care vor să ajute micile blănoase. De menționat este faptul că pisicile de la bordul ambarcațiunii pot fi adoptate de cei care doresc să ofere o familie iubitoare.

Pe lângă un loc special pentru pisicile abandonate sau comunitare, Barca cu pisici este și un punct turistic inedit. Aceasta se poate vizita în fiecare marți, vineri și sâmbătă, între orele 13 și 15.

