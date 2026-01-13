„Sunt singură și am salvat 454 de pisici într-un an”: Apelul unei salvatoare care nu mai face față valului de animale abandonate

O femeie care salvează pisici vagaboande susține că a trebuit să ceară ajutor de la un alt adăpost, aflat la 480 de kilometri distanță, deoarece centrele locale sunt pline și nu mai au spații libere.

„Criza” pisicilor fără stăpân

Anna Seymour, care conduce Cats Galore în Chigwell, Essex (Marea Britanie), solicită o modificare a legii privind castrarea animalelor pentru a încerca să limiteze „numărul mare de pisici fără stăpân”.

„Am salvat 454 de pisici anul trecut, toate nefiind microcipate și necastrate. Este un număr imens, iar eu sunt singură”, a precizat ea pentru BBC.

Leanne Kent, de la Clay County Cat Care din Cornwall, a dus 180 de pisici de la Seymour la centrul ei din St Austell, în ultimul an și jumătate.

„Deși [Cornwall are] o problemă, nu se confruntă ca noi în zonele Essex și Londra”, a spus Seymour. „Deținea iresponsabilă de animale este un factor și trebuie să se ia măsuri privind castrarea și reproducerea lor”.

Clay County Cat Care a declarat că „a lucrat cu două centre de salvare din Essex/Londra aproximativ 15 luni, încercând să ajute cu suprapopularea masivă și depunând eforturi mari pentru a încerca să îmbunătățească situația”.

Potrivit lui Seymour, este adesea imposibil să reunească pisicile cu stăpânii lor din cauza lipsei microcipurilor, dar subliniază că este „important ca felinele să aibă cămine frumoase, iar aici a ajutat Leanne. Este o sarcină uriașă să închiriezi o dubă [și] să te asiguri că sunt în siguranță. Am făcut schimburi de câteva ori. Ne asigurăm că pisicile stau în cuști, există litieră, au mult spațiu și sunt confortabile”.

Medicul veterinar Hannah Watson „observă aceleași probleme pe care le întâmpină adăposturile”. „Lucrăm îndeaproape cu o altă organizație caritabilă locală din zonă, iar aceasta se confruntă cu o cerere uriașă din partea populației de pisici fără stăpân”, a declarat ea.