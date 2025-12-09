Elena Udrescu, ingineră formatoare la Politehnica București și specialistă în domeniul auto, trăiește între mai multe orașe, dar rămâne mereu conectată la rădăcinile ei din Mehedinți și la lumea tăcută a animalelor, care i-a modelat sensibilitatea. Deși lucrează într-un mediu tehnic, pasiunea ei reală este contribuția, către oameni, către animale, către tot ce are nevoie de grijă. „Animalele m-au învățat răbdarea, prezența și loialitatea”, mărturisește ea. Astăzi, Elena este una dintre vocile care aduc în față importanța hidratării corecte pentru animalele de companie, iar experiența cu pisicul ei, Matei, a transformat această convingere într-o misiune personală.

Pentru Elena, grijă înseamnă mai mult decât o acțiune, este un mod de a privi lumea. Deși este ingineră și activează în domeniul auto, a rămas mereu atrasă de zona de contribuție umană: să observe, să simtă, să ofere. Scrie cu ușurință și cu o sinceritate rară, iar prin cuvintele ei caută să aducă sens, claritate și lumină acolo unde cineva are nevoie. „Scrisul nu este doar o activitate, ci felul meu de a mă conecta cu ceilalți”, spune Elena, o iubitoare de animale crescută printre ele, care astăzi alege să fie vocea lor atunci când poate.

Este prezentă la evenimente și festivaluri, acolo unde le vorbește oamenilor despre hidratarea corectă. Elena îi îndrumă să se hidrateze corect, atât oamenii, cât și animăluțele.

„Observ mulți oameni, dar și animale, care din lipsă de hidratare ajung să își piardă sănătatea cu timpul. De aceea cred că apa nu e doar apă, este un act de grijă,” ne-a transmis, într-un interviu plin emoție, Elena Udrescu.

Reporter: Care este povestea animalului tău de companie, cum a apărut în viața ta și ce emoție ai trăit atunci?

Elena Udrescu: Matei, pisicul meu, căci despre el este vorba, a apărut într-un moment în care aveam nevoie de ancorare în realitate și liniște. Nu l-am ales eu, el m-a ales pe mine. Văzusem un anunț de la un prieten care spunea că donează pisici, iar eu i-am spus că vreau și eu unul. L-am rugat să mă sune și să se ducă lângă ei, iar cel care vine primul către el acela va fi al meu. Pot spune că am plâns de fericire, mă cuprinsese o stare de bucurie copilărească.

Reporter: Povestește un moment emoționant care ți-a arătat cât de profundă este legătura dintre voi.

Elena Udrescu: Momentul emoționant este chiar seara în care l-am luat, la aproape două săptămâni după ce „mă alesese”, eu nefiind în București în acel moment. În clipa în care l-am ținut în brațe prima dată, am simțit să fugim unul de celălalt, ne era așa frică de nou. Mai mult decât atât, tot în aceeași seară, a fost salvatorul meu. Înainte cu câteva ore să mă opresc să îl iau, încheiasem o relație și am plecat plângând și rumegând toate stările pe care le aveam. După trei ore de condus l-am luat pe Matei, iar apoi a trebuit să mai conduc încă patru ore, pe o vreme ploioasă. Interesant este că mă făcea mereu, prin sunetele pe care le scotea, să fiu și mai atentă, astfel că am oprit la limită în spatele unui TIR care oprise dintr-odată, din cauza unui obstacol apărut în față. A fost intensă sperietura, dar apoi s-a lăsat o liniște profundă, semn că acele zgomote din amândoi ne-au spus că nu avem nevoie de atâta gălăgie, ci doar de a fi.

Reporter: În ce fel simți că prezența lui îți influențează starea emoțională, nivelul de stres și echilibrul interior?

Elena Udrescu: E uimitor cum animalele simt totul. Într-o lume în care oamenii uită uneori să se oprească, el e micul meu maestru al prezenței. Mă ajută să revin la esență, la respirație, la bucuria de a fi aici și acum. Când îl privesc, îl mângâi sau îl aud torcând, stresul dispare, pentru că nu poți fi tensionat în timp ce un suflet atât de pur îți oferă iubirea lui.

Reporter: Cum reacționează când îi oferi apă Kangen? Ai observat o preferință clară?

Elena Udrescu: Da, absolut. A fost uimitor să văd cum, dintre două boluri identice, dar cu ape diferite, alege mereu apa Kangen. E o alegere instinctivă, animalele simt calitatea unei ape. Nu pot fi păcălite de etichete.

Reporter: Cum te conectează animalul tău cu emoțiile autentice și starea de liniște interioară?

Elena Udrescu: Îmi reamintește zilnic ce înseamnă să iubești fără condiții și să trăiești simplu. Animalele nu joacă roluri, nu se ascund. Iar când stau lângă el, mă reconectez cu acea parte din mine care știe să simtă, să se bucure, să ierte. Este o formă de terapie.

Reporter: Cât de importantă consideri că este calitatea apei pentru sănătatea unui animal?

Elena Udrescu: La fel de importantă ca pentru un om. Apa este baza vieții. Ea hrănește fiecare celulă, fiecare organ, fiecare stare. Un animal hidratat cu o apă curată, vie, are o altă vitalitate, o altă blană, o altă lumină în privire. Calitatea apei este un act de respect față de viață.

Reporter: Ce te-a determinat să alegi apa Kangen pentru el: instinct, recomandare sau experiență personală?

Elena Udrescu: A fost o combinație între instinct și experiență. Eu am trăit pe propria piele diferența, iar când am văzut cât de mult m-a ajutat, a fost firesc să o ofer și lui. Mi s-a părut greșit ca eu să beau o apă care îmi aduce vitalitate, iar el, care mă iubește necondiționat, să nu beneficieze de același lucru.

Reporter: Ai observat îmbunătățiri în starea generală de când consumă apă Kangen?

Elena Udrescu: Da. Energia, digestia, blana, toate s-au schimbat vizibil. Dar, dincolo de aspectul fizic, e ceva subtil: parcă are mai mult chef de joacă, e mai prezent, mai echilibrat. Apa vie aduce viață, la propriu.

Reporter: Ce tip de apă Kangen folosești pentru el și de ce?

Elena Udrescu: În general, 8.5 sau 9.0 pH. Este apa ideală pentru hidratarea zilnică, pentru echilibru intern. În unele cazuri folosesc și Apa Beauty (pH 6.0) pentru îngrijirea blănii, are un efect minunat asupra texturii și luciului. Iar în momentele în care apar afecțiuni externe, folosesc apa de 2.5 pH, care ajută la dezinfectare.

Reporter: Cum crezi că ar reacționa un animal dacă ar bea apă de la robinet comparativ cu apă ionizată? Ai testat diferența?

Elena Udrescu: Da, și reacția este clară. Așa cum spuneam mai sus, când pui două boluri, unul cu apă de la robinet și unul cu apă Kangen, alegerea este instantanee. Apa de la robinet are un miros chimic, e moartă. Apa ionizată e vie, ușor de asimilat, iar animalele simt asta imediat.

Reporter: Ai recomanda apa Kangen altor iubitori de animale? Ce beneficiu principal ai menționa?

Elena Udrescu: Fără ezitare. Aș spune că e cel mai simplu gest prin care poți susține sănătatea reală a unui animal. Este o apă care hrănește și hidratează. Beneficiul principal? Vitalitate și echilibru natural, fără lucruri artificiale.

Reporter: Dacă animalul tău ar putea vorbi, cum crezi că ar descrie experiența cu această apă?

Elena Udrescu: Cred că ar spune simplu: „Simt că trăiesc fără griji!”. Spun asta pentru că observ mulți oameni, dar și animale, care din lipsă de hidratare ajung să își piardă sănătatea cu timpul.

Reporter: Ce mesaj ai transmite celor care cred că ‘apa e doar apă’?

Elena Udrescu: Le-aș spune că apa este mult mai mult. Cei care spun că „apa e doar apă” n-au privit-o cu adevărat. Apa susține viața, ne liniștește, ne vindecă și ne conectează. Nu e doar despre a potoli setea, ci despre a alege viața, pentru noi și pentru animalele pe care le iubim. Pentru că între a supraviețui și a trăi este o imensă diferență, iar uneori acea diferență poate fi chiar… apa.