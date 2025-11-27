Poți găsi multe playlist-uri de muzică pentru câini și pisici online, dar chiar ajută animalele să se relaxeze?

Când Serenity Strull, editor foto la BBC, și-a salvat câinele Margot, un pitbull mix de trei ani, a realizat că aceasta avea probleme serioase de anxietate. Margot fusese tratată cu Prozac, dar medicamentul provoca convulsii, așa că au decis să nu îl mai folosească.

Cel mai mare factor de stres al lui Margot era să fie lăsată singură. După multe încercări fără succes de calmare, un singur lucru a funcționat: muzica clasică sau instrumentală fără percuție intensă.

Un antrenor i-a recomandat „Through a Dog’s Ear”, compoziții lente, predominant la pian, concepute pentru reducerea stresului la câini. Studiile realizate pe peste 150 de câini arată că muzica clasică reduce semnele de anxietate (mers agitat, tremurat, respirație rapidă) la majoritatea câinilor, atât în case, cât și în adăposturi.

Pe camera de supraveghere, Strull a observat efectul aproape imediat: Margot nu mai latră și nu mai pacează agitată atunci când rămâne singură, ci doarme liniștită cu Brahms sau Beethoven în fundal.

Ce spun studiile

Un studiu de la Queen’s University Belfast a comparat efectul muzicii clasice, audiobook-urilor și al liniștii asupra câinilor din adăposturi și case. Rezultatul: muzica clasică calmează vizibil animalele în situații stresante, precum vizitele la veterinar sau drumurile lungi.

Cel mai eficient tip de muzică clasică este:

tempo lent (50-60 bătăi pe minut sau mai puțin)

compoziții simple, fără percuție intensă

Acest tip de muzică reduce nivelul cortizolului, hormonul stresului, iar motivul exact rămâne încă neclar.

Deborah Wells, cercetătoare în comportamentul animalelor, explică: „Există ceva inerent relaxant în muzica clasică, probabil datorită eliberării de substanțe chimice care induc calmul”. Studii similare arată efecte benefice și la alte specii, precum elefanți și gorile, care devin mai puțin agresivi și repetitivi.

Diferențe auditive și muzică pentru pisici

Câinii aud până la 65.000 Hz, pisicile chiar mai mult, până la 79.000 Hz, ceea ce explică sensibilitatea lor la sunete. Studiile arată că muzica clasică încetinește respirația și ritmul cardiac al pisicilor, având efect calmant, în timp ce audiobook-urile nu au efect.

Alte genuri muzicale eficiente

Reggae și soft rock cu ritmuri simple, fără percuție puternică, pot relaxa câinii. Muzica instrumentală cu frecvențe moderate reduce și ritmul respirator al pisicilor.

Personalizarea muzicii pentru animale

Janet Marlow, specialistă în comportamentul sonor, compune muzică adaptată auzului animalelor, eliminând frecvențele care pot stresa și ajustând tempo-ul și armoniile. Catalogul ei Pet Acoustics este susținut de studii științifice.