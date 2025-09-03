Muzica pentru animale a devenit realitate. Ce gen preferă câinele tău: Răspunsul te va surprinde

Stăpânii de animale își doresc din ce în ce mai mult să-i includă pe patrupezi în activitățile de zi cu zi și să le arate câteva dintre hobby-urile care le aduc bucurie. Printre acestea se numără și muzica, iar compania Music for Pets a lansat un album special pentru prietenii blănoși din viața noastră. La momentul actual, are fost ascultat de peste 50 de milioane de ori.

Muzică pentru toate animalele

Cu ajutorul a patru muzicieni care au câștigat premiul Grammy, compania din Manchester a reușit să creeze un album cu mai multe genuri muzicale pentru o gamă largă de animale de companie. Fondatorul „Music for Pets” a declarat că muzicienii au descoperit ce genuri preferă fiecare patruped: câinii ascultă muzică reggae, pisicile muzică clasică iar hamsterii muzică hip-hop ușoară, notează Express.

Amman Ahmed, fondatorul, a mai precizat că procesul de creare a muzicii pentru animale a început în 2017, când compania a încercat să compună muzică clasică pentru oameni. Odată cu fiecare melodie creată, muzicienii au crescut tempo-ul și au realizat că ritmurile care încep la un nivel jos și cresc treptat rezonează nu doar cu ascultătorii umani, ci și cu cei necuvântători.

Efecte benefice pentru animale

Deși la început nu se gândeau că vor ajunge departe, Ahmed a observat că mesajele de la stăpânii de animale au început să curgă cu miile, aprecierile neîntârziind să apară. Efectele pozitive au apărut imediat.

Prima melodie înregistrată atât pentru animale cât și pentru oameni a fost „Dreaming Dog” și a apărut anul acesta. Muzica creată de „Music for Pets” are la bază sondaje făcute pe milioane de stăpâni de animale, care sunt întrebați la ce genuri muzicale răspund cel mai bine patrupezii lor.

