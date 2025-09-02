De ce recomandă veterinarii controalele regulate la câini și pisici: Beneficii și sfaturi utile

Mulți stăpâni de animale de companie tind să ajungă la medicul veterinar doar atunci când apare o urgență. Totuși, specialiștii subliniază că vizitele regulate la veterinar sunt esențiale pentru a menține câinii și pisicile sănătoase și pentru a preveni apariția unor probleme grave.

Prevenția prelungește viața animalului tău

Consultațiile anuale sau semestriale pot depista la timp afecțiuni care, netratate, pot deveni periculoase și costisitoare. Un control de rutină include de obicei:

evaluare fizică completă,

vaccinări la zi,

deparazitări interne și externe,

discuții despre nutriție și comportament,

recomandări personalizate în funcție de vârsta și starea de sănătate a animalului.

În unele cazuri, medicul poate recomanda analize de sânge sau detartraj, mai ales pentru animalele adulte sau senior, notează My Bellingham Now.

Riscurile ignorării controalelor

Paraziții externi precum puricii și căpușele, dar și bolile transmise prin mușcături de insecte pot fi prevenite mai ușor prin vizite regulate. De asemenea, unele boli cronice (diabet, afecțiuni renale sau cardiace) pot fi detectate în stadii incipiente doar prin analize de rutină.

Economii pe termen lung

Deși costurile medicale pot părea uneori mari, prevenția este mult mai accesibilă decât tratarea unei boli avansate. Un control de rutină nu doar că ajută la sănătatea animalului, dar și protejează bugetul familiei.

Concluzie

Nu aștepta să apară o urgență pentru a merge cu animalul tău la medicul veterinar. Programarea unor controale regulate asigură o viață mai lungă, mai activă și mai fericită pentru câinele sau pisica ta.

