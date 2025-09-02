Un golden retriever devine mascota oficială a Jocurilor Special Olympics 2026: Champ va susține emoțional sportivii la competiția din SUA (FOTO)

Champ, un golden retriever antrenat ca animal de terapie, va fi mascotă și ambasador oficial al Jocurilor Special Olympics USA 2026, care se vor desfășura între 20 și 26 iunie în Minnesota, SUA.

Prima mascotă vie din istoria Jocurilor Special Olympics

Pentru prima dată în istoria competiției, o mascotă va fi un animal viu. Rolul lui Champ va fi să ofere sprijin emoțional sportivilor și să promoveze incluziunea pe parcursul evenimentului și în perioada premergătoare Jocurilor, notează Pet Food Industry.

„Câinii au un mod unic de a se conecta cu oamenii, îi întâlnesc fără judecată și conduc cu inima. Champ simbolizează misiunea noastră de a ne susține unii pe alții, pe teren și în afara lui, indiferent de abilități.” – Christy Sovereign, CEO al Jocurilor Special Olympics 2026

Despre Champ și activitățile sale

Champ provine de la North Star Therapy Animals, organizație de terapie animală din zona Twin Cities. Câinele și-a făcut debutul luna aceasta la parada Minnesota State Fair.

Ca animal de terapie înregistrat, Champ va participa la evenimente comunitare și întâlniri cu sportivii înainte de competiție. În timpul Jocurilor, va oferi suport emoțional în locațiile sportive și în spațiile senzoriale ale UnitedHealthcare de pe campusul Universității din Minnesota.

Detalii despre Jocurile Mondiale Special Olympics 2026

Jocurile vor reuni:

Peste 3.000 de sportivi

1.500 de antrenori

10.000 de voluntari

Mii de spectatori

Sportivii vor concura în 16 discipline sportive la locații precum Universitatea din Minnesota și National Sports Center din Blaine.

Champ va deveni astfel nu doar un simbol al competiției, ci și un mesager al incluziunii și sprijinului emoțional pentru toți participanții.

