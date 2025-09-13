Top 30 cele mai populare nume de animale de companie inspirate de muzică în 2025

Alegerea numelui perfect pentru blănosul tău nu e deloc simplă. Trebuie să fie un nume care „sună bine”, să aibă personalitate și să rămână cool chiar și după ani de zile. Dacă ești pasionat de muzică și vrei ca pisica ta sau cățelul tău să aibă un nume cu „hit vibes”, atunci lista de mai jos e pentru tine!
Trusted Housesitters a analizat aproape 100.000 de nume de animale din întreaga lume și a creat topul celor mai iubite nume inspirate din muzică pentru 2025.
Numele #1 în 2025: Bowie
Un tribut adus legendarului David Bowie – artistul care a redefinit muzica și stilul. Perfect pentru animăluțele cu personalitate puternică, nonconformistă, care ies în evidență din prima clipă.
Fun fact: Poți să-l scurtezi și în „Bow” dacă vrei o variantă mai dulce.
Top 30 nume inspirate de muzică pentru câini și pisici în 2025
Da, merg pentru ambele:
- Bowie – David Bowie
- Freddie – Freddie Mercury (Queen)
- Ringo – Ringo Starr (The Beatles)
- Jazz – Gen muzical
- Elvis – Elvis Presley
- Biggie – Notorious B.I.G.
- Jagger – Mick Jagger (Rolling Stones)
- Taylor – Taylor Swift
- Snoop – Snoop Dogg
- Melody – Concept muzical
- Drake – Drake
- Mozart – Compozitor clasic
- Elton – Elton John
- Adele – Adele
- Lennon – John Lennon (The Beatles)
- Hank – Hank Williams
- Bruno – Bruno Mars
- Frank – Frank Sinatra
- Harry – Harry Styles
- Kai – Kai (EXO)
- Dolly – Dolly Parton
- Willie – Willie Nelson
- Stevie – Stevie Wonder / Stevie Nicks
- Ozzy – Ozzy Osbourne
- Kali – Kali Uchis
- Billie – Billie Eilish
- Indie – Gen muzical
- Aretha – Aretha Franklin
- Cher – Cher
- Shakira – Shakira
Concluzie
Fie că alegi un nume clasic precum Elvis, unul dulce ca Melody sau unul iconic ca Freddie, aceste nume nu doar că inspiră, dar dau și un plus de personalitate companionului tău.
Tu ce ai alege pentru blănosul tău? Scrie-ne în comentarii numele preferat și hai să vedem care ar fi Top 3-ul comunității noastre Pets&Cats!
