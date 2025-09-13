PETLIFE

Top 30 cele mai populare nume de animale de companie inspirate de muzică în 2025

Câine cu căști audio la gât, lângă un casetofon Sursa foto: Freepik

Alegerea numelui perfect pentru blănosul tău nu e deloc simplă. Trebuie să fie un nume care „sună bine”, să aibă personalitate și să rămână cool chiar și după ani de zile. Dacă ești pasionat de muzică și vrei ca pisica ta sau cățelul tău să aibă un nume cu „hit vibes”, atunci lista de mai jos e pentru tine!

Trusted Housesitters a analizat aproape 100.000 de nume de animale din întreaga lume și a creat topul celor mai iubite nume inspirate din muzică pentru 2025.

Numele #1 în 2025: Bowie

Un tribut adus legendarului David Bowie – artistul care a redefinit muzica și stilul. Perfect pentru animăluțele cu personalitate puternică, nonconformistă, care ies în evidență din prima clipă.

Fun fact: Poți să-l scurtezi și în „Bow” dacă vrei o variantă mai dulce.

Top 30 nume inspirate de muzică pentru câini și pisici în 2025

Da, merg pentru ambele:

  1. Bowie – David Bowie
  2. Freddie – Freddie Mercury (Queen)
  3. Ringo – Ringo Starr (The Beatles)
  4. Jazz – Gen muzical
  5. Elvis – Elvis Presley
  6. Biggie – Notorious B.I.G.
  7. Jagger – Mick Jagger (Rolling Stones)
  8. Taylor – Taylor Swift
  9. Snoop – Snoop Dogg
  10. Melody – Concept muzical
  11. Drake – Drake
  12. Mozart – Compozitor clasic
  13. Elton – Elton John
  14. Adele – Adele
  15. Lennon – John Lennon (The Beatles)
  16. Hank – Hank Williams
  17. Bruno – Bruno Mars
  18. Frank – Frank Sinatra
  19. Harry – Harry Styles
  20. Kai – Kai (EXO)
  21. Dolly – Dolly Parton
  22. Willie – Willie Nelson
  23. Stevie – Stevie Wonder / Stevie Nicks
  24. Ozzy – Ozzy Osbourne
  25. Kali – Kali Uchis
  26. Billie – Billie Eilish
  27. Indie – Gen muzical
  28. Aretha – Aretha Franklin
  29. Cher – Cher
  30. Shakira – Shakira

Concluzie

Fie că alegi un nume clasic precum Elvis, unul dulce ca Melody sau unul iconic ca Freddie, aceste nume nu doar că inspiră, dar dau și un plus de personalitate companionului tău.

Tu ce ai alege pentru blănosul tău? Scrie-ne în comentarii numele preferat și hai să vedem care ar fi Top 3-ul comunității noastre Pets&Cats!

Raluca Stoica face parte din echipa de redacție și editare video Pets&Cats. Îndrăgește animalele, drept pentru care a crescut înconjurată de tot felul de animăluțe, fiecare lăsând o amprentă unică în viața acesteia. Îi place să scrie, să se joace cu animăluțele și chiar să surprindă momente de neuitat prin filmulețe/poze. Este absolventă a Facultății de Publicitate și are peste un an de experiență în editare video, acumulată în cadrul televiziunii.

