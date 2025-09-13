Top 30 cele mai populare nume de animale de companie inspirate de muzică în 2025

Alegerea numelui perfect pentru blănosul tău nu e deloc simplă. Trebuie să fie un nume care „sună bine”, să aibă personalitate și să rămână cool chiar și după ani de zile. Dacă ești pasionat de muzică și vrei ca pisica ta sau cățelul tău să aibă un nume cu „hit vibes”, atunci lista de mai jos e pentru tine!

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Trusted Housesitters a analizat aproape 100.000 de nume de animale din întreaga lume și a creat topul celor mai iubite nume inspirate din muzică pentru 2025.

Numele #1 în 2025: Bowie

Un tribut adus legendarului David Bowie – artistul care a redefinit muzica și stilul. Perfect pentru animăluțele cu personalitate puternică, nonconformistă, care ies în evidență din prima clipă.

Fun fact: Poți să-l scurtezi și în „Bow” dacă vrei o variantă mai dulce.

Top 30 nume inspirate de muzică pentru câini și pisici în 2025

Da, merg pentru ambele:

Bowie – David Bowie

Freddie – Freddie Mercury (Queen)

Ringo – Ringo Starr (The Beatles)

Jazz – Gen muzical

Elvis – Elvis Presley

Biggie – Notorious B.I.G.

Jagger – Mick Jagger (Rolling Stones)

Taylor – Taylor Swift

Snoop – Snoop Dogg

Melody – Concept muzical

Drake – Drake

Mozart – Compozitor clasic

Elton – Elton John

Adele – Adele

Lennon – John Lennon (The Beatles)

Hank – Hank Williams

Bruno – Bruno Mars

Frank – Frank Sinatra

Harry – Harry Styles

Kai – Kai (EXO)

Dolly – Dolly Parton

Willie – Willie Nelson

Stevie – Stevie Wonder / Stevie Nicks

Ozzy – Ozzy Osbourne

Kali – Kali Uchis

Billie – Billie Eilish

Indie – Gen muzical

Aretha – Aretha Franklin

Cher – Cher

Shakira – Shakira



Concluzie

Fie că alegi un nume clasic precum Elvis, unul dulce ca Melody sau unul iconic ca Freddie, aceste nume nu doar că inspiră, dar dau și un plus de personalitate companionului tău.

Tu ce ai alege pentru blănosul tău? Scrie-ne în comentarii numele preferat și hai să vedem care ar fi Top 3-ul comunității noastre Pets&Cats!

Citește și:

Cât de des ar trebui să îți plimbi câinele în funcție de rasă: Ce spun specialiștii

Marșul pentru Drepturile Animalelor: Fii vocea lor pe 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor