Marșul pentru Drepturile Animalelor: Fii vocea lor pe 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor

Pe 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, în București va fi organizat Marșul pentru Drepturile Animalelor, un eveniment care își propune să aducă în prim-plan suferința ființelor nevinovate și nevoia de respect și protecție pentru toate necuvântătoarele.

Detalii despre eveniment

Data și ora: 4 octombrie, ora 11:00

Locul întâlnirii: Parcul Teatrului Național, București

Destinația marșului: Piața Victoriei

Organizator: Free – Freedom and Respect for Every Earthling

Participanții se vor reuni pentru a porni împreună într-un marș pașnic, purtând mesajul că fiecare pas și fiecare voce contează în lupta pentru drepturile animalelor.

De ce este important Marșul pentru Drepturile Animalelor

În fiecare zi, milioane de animale suferă din cauza abuzurilor, exploatării sau neglijenței. Ele sunt folosite pentru divertisment, profit sau experimente, iar suferința lor rămâne prea des neauzită. Organizatorii evenimentului subliniază că fiecare gest, fiecare voce și fiecare inimă deschisă pot face diferența.

„Strigătele lor sunt prea puțin auzite, dar putem fi vocea de care au nevoie. Fiecare pas contează. Fiecare voce contează. Fiecare inimă deschisă poate salva o viață”, transmit organizatorii Free – Freedom and Respect for Every Earthling.

Cum te poți implica

Participând la marș și purtând pancarte cu mesaje pentru drepturile animalelor;

Distribuind informații despre eveniment pe rețelele sociale pentru a atrage cât mai mulți participanți;

Implicându-te activ în campanii de protecție a animalelor și adoptarea responsabilă.

Acest marș este nu doar o comemorare a Zilei Internaționale a Animalelor, ci și un apel la conștientizare și acțiune, pentru ca fiecare ființă să fie respectată și protejată.

Fiecare pas pe care îl faci pe 4 octombrie poate fi o voce pentru cei care nu pot vorbi. Alătură-te marșului și fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.

