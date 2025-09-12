CALENDAR EVENIMENTE

Marșul pentru Drepturile Animalelor: Fii vocea lor pe 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor

Claudiu Surmei 12 septembrie 0 comentarii
Afișul evenimentului Marșul pentru Drepturile Animalelor Sursa foto: Free - Freedom and Respect for Every Earthling

Pe 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, în București va fi organizat Marșul pentru Drepturile Animalelor, un eveniment care își propune să aducă în prim-plan suferința ființelor nevinovate și nevoia de respect și protecție pentru toate necuvântătoarele.

Detalii despre eveniment

Participanții se vor reuni pentru a porni împreună într-un marș pașnic, purtând mesajul că fiecare pas și fiecare voce contează în lupta pentru drepturile animalelor.

De ce este important Marșul pentru Drepturile Animalelor

În fiecare zi, milioane de animale suferă din cauza abuzurilor, exploatării sau neglijenței. Ele sunt folosite pentru divertisment, profit sau experimente, iar suferința lor rămâne prea des neauzită. Organizatorii evenimentului subliniază că fiecare gest, fiecare voce și fiecare inimă deschisă pot face diferența.

„Strigătele lor sunt prea puțin auzite, dar putem fi vocea de care au nevoie. Fiecare pas contează. Fiecare voce contează. Fiecare inimă deschisă poate salva o viață”, transmit organizatorii Free – Freedom and Respect for Every Earthling.

Cum te poți implica

  • Participând la marș și purtând pancarte cu mesaje pentru drepturile animalelor;
  • Distribuind informații despre eveniment pe rețelele sociale pentru a atrage cât mai mulți participanți;
  • Implicându-te activ în campanii de protecție a animalelor și adoptarea responsabilă.

Acest marș este nu doar o comemorare a Zilei Internaționale a Animalelor, ci și un apel la conștientizare și acțiune, pentru ca fiecare ființă să fie respectată și protejată.

Fiecare pas pe care îl faci pe 4 octombrie poate fi o voce pentru cei care nu pot vorbi. Alătură-te marșului și fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.

Sursa foto: Free - Freedom and Respect for Every Earthling

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

