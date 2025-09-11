VIDEO EXCLUSIV | Cum se distrează francezii alături de cățeii lor: Imagini inedite de la târgul TomWoof, organizat în cinstea patrupedelor

Micul oraș Thomery de lângă capitala franceză Paris a fost gazda unui eveniment inedit. Un festival organizat special pentru căței și deținătorii lor a reunit iubitori de animale din toată regiunea. Inițiativa face parte din dorința orașului de a deveni un loc dog-friendly, atractiv pentru toți „dog parents” care caută o comunitate prietenoasă și deschisă iubitorilor de animale.

TomWoof: Activități originale pentru patrupede

La TomWoof, participanții, alături de prietenii lor blănoși, s-au putut bucura de numeroase activități originale și distractive. Totul, gratuit. Patrupedele și-au putut etala talentele acrobatice în sesiuni de agility, iar cei care au vrut să petreacă timp de calitate împreună cu cățeii au putut încerca canipaddle. Nu în ultimul rând, blănoșii au avut și o piscină plină cu bile, în care s-au putut juca în voie.

TomWoof: Sesiunile de Doga, la mare căutare

Printre activitățile de care participanții s-au putut bucura la eveniment s-a numărat și doga – o sesiune de yoga practicată împreună cu propriul câine. Atmosfera a fost una plină de bucurie, râsete și lătrături vesele. Francezii au fost încântați să poată îmbina sportul cu petrecerea timpului alături de cățelul lor și s-au înscris în număr mare.



„TomWoof a fost nu doar o sărbătoare a câinilor, ci și o ocazie minunată de a aduce împreună comunitatea, consolidând ideea că Thomery este locul unde iubirea pentru animale se trăiește în fiecare zi,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Andreea Sembely, trainer Doga.

