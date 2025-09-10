„Ne iubește cineva” | Interviu special cu Monica Anghel despre iubire și solidaritate pentru animalele fără adăpost: ,, De când mă știu, animalele au făcut parte din viața mea. Fiecare bilet cumpărat, fiecare gest de susținere contează enorm‘’

Revine pe scenă după 10 ani ca să facă fapte bune – Monica Anghel alături de animale

Monica Anghel revine cu un concert care poartă în el dorul, iubirea și recunoștința pentru oameni și animale deopotrivă. „Ne iubește cineva” nu este doar muzică, ci o seară în care sufletele se întâlnesc pentru a dărui speranță. Concertul va avea loc pe 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, la Grădina de Vară a Teatrului „Constantin Tănase”. O parte din încasări va fi direcționată către Asociația Kola Kariola

Cu o carieră de 39 de ani, Monica Anghel este cunoscută pentru timbrul său inconfundabil și pentru versatilitatea interpretativă. Dincolo de scenă, însă, artista este o voce activă a empatiei și responsabilității sociale, sprijinind constant cauze legate de bunăstarea animalelor.

Cine își dorește să facă o faptă bună și, în același timp, să trăiască o seară de neuitat, este invitat la concertul special al Monicăi Anghel. „Ne iubește cineva” nu este doar un spectacol, ci o punte între muzică, iubire și speranță, pentru oameni și pentru animalele care au nevoie de noi.

Interviu special cu Monica Anghel: ,, Haideți să ne bucurăm împreună de muzică și, în același timp, să oferim o șansă în plus animalelor care au nevoie de ajutor.’’

Reporter: Cum a început relația dvs. cu animalele și ce loc ocupă ele în viața dvs.? Ați declarat că tatăl dvs. v-a insuflat această iubire nemărginită pentru animale. Ce amintiri păstrați din acea perioadă și cum v-a influențat acest lucru în viața de astăzi?

Monica Anghel: De când mă știu, animalele au făcut parte din viața mea. Încă din fragedă copilărie am avut mereu câte un cățel sau o pisică. Țin minte chiar că, la un moment dat, tata a primit o pereche de găini uriașe, ni se spunea că sunt „americane”, și pentru mine a fost o adevărată fascinație. De-a lungul anilor am avut câini, pisici, cai, iar iubirea pentru ele a crescut odată cu mine.

Această dragoste mi-a fost insuflată în primul rând de tata, care era un mare iubitor de animale, dar și de mama, care le-a iubit la fel de mult, chiar dacă nu era de acord ca ele să stea în casă. Totuși, le îngrijea cu aceeași grijă și căldură.

Îmi amintesc cu drag cum tata, aproape de fiecare dată când pleca de acasă, se întorcea cu câte un animal. Nu chiar zilnic, dar mereu aveam prin casă câte două-trei animăluțe. Era modul nostru de a ne arăta afecțiunea unul față de celălalt și de a împărți bucuria.

Cred cu tărie că, atunci când crești printre animale și înveți să ai grijă de ele, să le respecți și să le iubești, empatia se dezvoltă mult mai puternic. Cel puțin pentru mine, acesta a fost unul dintre cele mai frumoase daruri ale copilăriei.

Reporter: Câte animale aveți acum? Cum le cheamă?

Monica Anghel: În prezent am patru căței și o pisică: Bobo, Paco, Nero și Puky. Din păcate, Jessica, care a făcut parte din familia noastră, nu mai este, dar amintirea ei rămâne mereu cu noi. Pisica noastră se numește Sahara și este, la rândul ei, o prezență specială în viața noastră.

Reporter: Cum a luat naștere ideea concertului caritabil din 4 octombrie și de ce ați ales să susțineți Asociația Kola Kariola, unde va merge o parte din fondurile strânse?

Monica Anghel: Totul a pornit de la iubirea mea față de animale, dar și de la dragostea pe care întreaga mea familie o împărtășește pentru ele. Ne-am unit forțele și ne-am dorit ca acest concert să fie mai mult decât un eveniment muzical: să fie o formă de ajutor și speranță pentru animăluțe.

Am decis să donez o parte din fondurile obținute către Asociația Kola Kariola, pentru că îi cunosc foarte bine pe Marius și pe Elena Chircă. Prietenia mea cu Marius durează de aproape 40 de ani. Ne-am întâlnit în 1986, la Festivalul de la Mamaia, pe vremea când eram doar niște copii. Am crescut, am devenit adulți, dar am rămas uniți prin iubirea pentru muzică, pentru oameni și pentru animale.

Știu cât de mult muncesc Marius și Elena pentru animăluțele abandonate și cât de greu este drumul pe care l-au ales. Tocmai de aceea, pentru mine a fost firesc ca acest concert să fie și despre ei, și despre cauza lor.

Reporter: Ce v-a impresionat cel mai mult la povestea lui Costi, cățelul salvat de Kola Kariola, care a inspirat această inițiativă?

Monica Anghel: Pe Costi îl cunosc de foarte mulți ani. Țin minte că, în urmă cu mult timp, am participat la o gală unde am cântat, iar el a fost, fără îndoială, vedeta serii, îmbrăcat în frac, cu papion și elegant.

Despre concertul „Ne iubește cineva”

Reporter: Cum vă doriți să fie atmosfera concertului și ce mesaj vreți să transmiteți publicului prin acest eveniment?

Monica Anghel: Îi aștept cu toată dragostea și prețuirea pe toți iubitorii de animale la concertul meu „Ne iubește cineva”, care va avea loc pe 4 octombrie, la Grădina de Vară, Herăstrău. Va fi o seară de muzică românească de calitate, cu invitați extraordinari, emoție și bucurie.

Haideți să ne bucurăm împreună de muzică și, în același timp, să oferim o șansă în plus animalelor care au nevoie de ajutor.

Reporter: Cum credeți că poate ajuta acest concert cauza animalelor aflate în suferință?

Monica Anghel: În primul rând, prin donații, prin sprijin financiar și prin implicarea fiecăruia dintre noi. Fiecare bilet cumpărat, fiecare gest de susținere, contează enorm.

Reporter: Cum vedeți responsabilitatea persoanelor publice în sprijinirea organizațiilor pentru protecția animalelor?

Monica Anghel: Fiecare persoană publică alege în funcție de ceea ce simte. Sunt artiști care se implică mai mult, alții mai puțin, iar unii poate deloc. Nu condamn pe nimeni. Eu cred, însă, că toți artiștii au suflete mari și bune. Poate nu toți se îndreaptă către protecția animalelor, dar sunt convinsă că fiecare își pune energia și dragostea în alte cauze importante.

Reporter: Ce le transmiteți celor care iubesc animalele, dar nu știu cum să se implice?

Monica Anghel: Nu trebuie neapărat să adopți un animal ca să ajuți. Poți susține o cauză, poți dona, poți veni la un concert caritabil, cum este cel din 4 octombrie, unde o parte din fonduri merg către Asociația Kola Kariola. Chiar și un gest mic poate face o mare diferență.

Reporter: Ce mesaj aveți pentru cititori cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor?

Monica Anghel: Să fim buni, să fim blânzi și să nu mai chinuim animalele. Să înțelegem că un animal, mai ales atunci când îl iei din suferință sau de pe stradă, îți va fi recunoscător pe viață. Iar acea recunoștință este neprețuită.

Chiar dacă nu toți oamenii își pot asuma responsabilitatea de a avea un animăluț acasă, există multe alte moduri prin care pot ajuta. Pot face o donație, pot veni la concertul meu, unde o parte din încasări va merge către animăluțe, sau pot cumpăra pur și simplu câțiva saci de mâncare și să petreacă o zi într-un adăpost. Acolo pot să îi mângâie, să îi plimbe, să îi iubească și să le ofere puțină alinare.

