Câinele este, într-adevăr, cel mai bun prieten al omului: Iată cum poate ajuta pacienții din spitalul de urgență (VIDEO)

Un nou studiu a arătat că circa 10 minute în compania unui câine de terapie îi poate liniști pe copiii care se află în camera de gardă. Astfel, cercetătorii au remarcat o descreștere semnificativă a anxietății pacienților care s-au bucurat de prezența acestor câini, arată Science News.

Mai puțină anxietate, tratament mai bun

Controlarea anxietății copiilor în camera de gardă a unui spital de urgență este un aspect esențial în planul de tratament, conform American Academy of Pediatrics. Multe astfel de departamente au specialiști care explică procedurile într-un mod ușor de înțeles pentru copii. De asemenea, aceștia ajută tinerii pacienți să facă față stresului.

Dar noul studiu, care a avut loc la Riley Children’s Hospital din Indianapolis, de la începutul anului 2023 și până la jumătatea lui 2024, a investigat dacă patrupezii calmează ajută la calmarea copiilor. Firește, toți cățeii erau vaccinați, cu analizele la zi și au certificat de câine de terapie.

Toți cei 80 de participanți la studiu au fost pacienți cu vârstele cuprinse între 5 și 17 ani și au lucrat cu specialiști. Jumătate dintre ei au stat și cu câini de terapie pentru o perioadă de circa 10 minute.

Apoi, echipa a evaluat anxietatea copiilor și percepția părinților acestora asupra anxietății lor, folosind o scară de la 0 la 10. Punctajul mediu înaintea intervenției specialiștilor și/sau a câinilor a fost de 5,4.

Eșantionul care a avut parte de îngrijire clasică (doar cu specialiști) a avut o scădere de 1,5. În schimb, grupul de copii care a beneficiat și de prezența câinilor a avut o scădere a anxietății de 2,7 puncte. Diferența este mare și este confirmată și de percepția părinților asupra stării copiilor.

Concluzii

Dacă mai voiai (încă) o dovadă că aceste patrupede sunt cele mai bune prietene ale tale, atunci o ai în acest articol. Câinii, în special cei instruiți în această direcție, au un rol esențial în reducerea stresului și anxietății, mai ales în situații serioase, cum ar fi îngrijirea medicală de urgență.

Dar, așa cum arată și videoul de mai jos, sunt mai multe moduri prin care prietenul tău blănos îți poate îmbunătăți sănătatea mintală: