Suplimentele pentru animale: Când sunt necesare și ce riscuri pot avea / Sfatul medicului veterinar Beatrice Ilea: Se pot administra și suplimente umane?

Sănătatea animalului de companie este o preocupare intensă pentru mulți deținători de câini și pisici. Și, din dorința de a menține această stare de bine, foarte mulți le oferă, în această perioadă, suplimente. Totuși, este extrem de important de știut că niciun fel de vitamine sau alte suplimente nu trebuie administrate „după ureche”.

Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, pentru Pets&Cats, în ce situații trebuie ele oferite animalelor de companie și care sunt riscurile atunci când nu există o indicație medicală.

Suplimentele pentru animale, doar cu prescripția medicului

De regulă, suplimentele se recomandă numai după consultul animalului de companie, fie el cățel sau pisică, în cazuri specifice:

Deficiențe nutriționale – confirmate prin analize (de exemplu, deficit de vitamina B12 la pisici cu boli intestinale).

Afecțiuni articulare – glucozamină, condroitină, omega-3 pentru câini/pisici cu artrită.

Boli de piele și blană – acizi grași esențiali (omega-3, omega-6).

Susținere digestivă – probiotice/prebiotice după tratamente cu antibiotice sau la tulburări gastrointestinale cronice.

Insuficiență renală cronică – fosfați binders, suplimente cu potasiu (doar sub control medical).

Animale gestante, pui în creștere, seniori – uneori au nevoi nutriționale speciale.

Riscurile suplimentelor date fără indicație

Din pacate, în cazul administrării fără o prescripție medicală obtinuță în urma unui consult, riscurile sunt semnificative. Iată care sunt cele mai frecvente:

Supradozaj de vitamine/minerale.

Vitamina A și D – sunt toxice în exces (afectează oasele, ficatul, rinichii).

Calciul – produce probleme articulare și osoase la puii de rasă mare.

Interacțiuni cu medicamente (ex. suplimentele cu plante pot interfera cu tratamentele pentru inimă sau rinichi).

Produse de calitate slabă – de exemplu, unele suplimente comerciale nu au control strict → dozaj incorect, contaminanți.

Întârzierea tratamentului corect – proprietarii pot încerca suplimente în loc să trateze boala de bază.

Recomandări generale

Dacă animalul mănâncă hrană completă și echilibrată (super-premium sau veterinary diet) → suplimentele NU sunt necesare! Decât în cazuri excepționale.

Dacă animalul e hrănit cu mâncare gătită în casă → e aproape obligatoriu să fie adăugate suplimente corect formulate, pentru a preveni carențele.

Niciodată să nu se administreze suplimente umane animalelor, fără confirmare reală de către medicul veterinar!

