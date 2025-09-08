Care sunt cele mai periculoase alimente pentru pisici și câini pe care stăpânii le oferă accidental / Medicul veterinar Beatrice Ilea atrage atenția: „Par alimente obișnuite, dar pot fi chiar letale!”

Din dorința de a le răsfăța și de a le oferi ce e mai bun, unii deținători de câini și pisici își tratează animalele de companie cu fel de fel de alimente. Însă există o gamă extrem de largă de produse alimentare care sunt extrem de nocive pentru prietenii blănoși.

Din păcate, mulți proprietari de pisici și câini nu își dau seama că unele alimente, obișnuite de altfel pentru oameni, pot fi toxice sau chiar letale pentru animalele lor. Medicul veterinar Beatrice Ilea a întocmit, pentru Pets&Cats, o listă a celor mai periculoase produse:

Cele mai periculoase alimente pentru câini și pisici

Ciocolata și cacao – conțin teobromină și cofeină, care afectează inima și sistemul nervos;

Struguri și stafide – pot provoca insuficiență renală acută; Ceapă, usturoi, praz, arpagic – distrug globulele roșii și duc la anemie hemolitică;

Alcoolul – chiar și cantități mici poate fi fatal;

Cafeaua, ceaiul, băuturile energizante – conțin cofeină, care este toxică pentru animale;

Îndulcitori artificiali (xilitolul) – întâlnit frecvent în gume, dulciuri și unele produse dietetice, scade brusc glicemia și provoacă insuficiență hepatică la câini.

Produse periculoase în special pentru câini

Aluat crud cu drojdie – fermentează în stomac și provoacă balonare severă;

Oase gătite – se pot sparge în așchii și rănesc tractul digestiv;

Alimente foarte grase/prăjite – pot provoca pancreatită acută.

Produse periculoase în special pentru pisici

Lapte și lactate – multe pisici sunt intolerante la lactoză care le poate cauza diaree și disconfort;

Ton (pentru consum uman, în exces) duce la lipsă de vitamine esențiale și risc de intoxicație cu mercur;

Carne crudă sau pește crud – risc de bacterii (Salmonella, E. coli) și paraziți.

Nu în ultimul rând, există și alte alimente care pot deveni problematice, dacă sunt consumate frecvent sau în cantități mari:

Avocado – conține persină (mai periculos pentru păsări și rozătoare, dar și câinii/pisicile pot face tulburări digestive);

Nuci de macadamia, la câini, pot provoca tremor, febră, slăbiciune;

Cartofi/verdeață crudă din familia solanaceelor – conțin solanină, o substanță toxică.

De aceea, este recomandat ca alimentația câinilor și pisicilor să se facă cu produse special concepute pentru ei. În magazinele de specialitate există o gamă largă de hrană, atât umedă cât și uscată, adaptată nevoilor lor.

Citește și:

Imagini cu agresorul câinilor de la adăpostul din Giurgiu, trimise Poliției. Angajatul, surprins când lovește fără milă animalele / S-a deschis un dosar de urmărire

Cum te poate ajuta știința să-ți dresezi cățelul: Ce spune un studiu despre primele semne ale inteligenței patrupedului (VIDEO)