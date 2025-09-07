Cum te poate ajuta știința să-ți dresezi cățelul: Ce spune un studiu despre primele semne ale inteligenței patrupedului (VIDEO)

Nu mai este nicio surpriză faptul că dresajul canin a devenit o știință. Acesta trebuie adaptat în funcție de rasă și de individ, astfel că un dresor va ști cum să abordeze fiecare cățel.

Abilitatea unui pui de câine de a gândi indică gradul de receptivitate din timpul dresajului, arată Science News.

Cu alte cuvinte, cu cât un cățel este mai inteligent, cu atât poate fi dresat mai ușor, pentru că va înțelege comenzile mult mai rapid.

Primele semne ale inteligenței

Trăsături precum impulsivitatea, abilitatea de a înțelege gesturi și reacțiile la sarcinile de nerezolvat apar deja la cățeii de 3-7 luni. Așa cum a arătat un studiu din revista Applied Animal Behaviour Science, aceste caracteristici se vor vedea și la câinii ajunși la maturitate.

Descoperirile din aceste teste cognitive pot ajuta stăpânii să determine care este cea mai bună modalitate de a dresa câinii și ce activități li se potrivesc cel mai bine.

Saara Junttila, cercetătoare în cogniția canină, împreună cu echipa sa de la Universitatea Helsinki, au identificat legături strânse între trăsăturile cățeilor și comportamentele câinilor adulți.

Mai mult de 1.400 de câini cu vârstele cuprinse între 3 și 7 luni au fost instruiți să facă diverse lucruri, precum gesturi, încercări de a rezolva sarcini imposibile sau ajungă la recompense care se aflau într-un cilindru cu o deschidere ascunsă.

Câinii folosiți în experiment au fost din rase cunoscute pentru nivelul ridicat al inteligenței, precum ciobănesc german, border collie sau labrador.

Care au fost rezultatele

Experimentele au arătat cât de impulsivi sunt cățeii sau care este gradul lor de înțelegere a comenzilor. 99 dintre ei au repetat testele ca adulți, atunci când au avut vârstele cuprinse între 1 și 8 ani. Specialiștii au descoperit că multe dintre tăsăturile pe care le aveau când erau pui s-au păstrat.

De asemenea, aceștia au intervievat stăpânii a 227 de câini și au ajuns la concluzia că puii care erau capabili să înțeleagă gesturi simple au fost mai ușor de dresat și au devenit mai disciplinați.

Reciproca este valabilă. Cei care au avut probleme la teste sau care se temeau de examinatori au devenit câini adulți mai puțin disciplinați, care nu se împacă bine cu străinii.

Cum te ajută studiul

Cunoștințele te pot ajuta să prezici ce fel de personalitate va avea cățelul tău atunci când se va maturiza. Totodată, „acestea pot sta la baza modului în care îți antrenezi câinele”, a precizat Junttila.

De exemplu, cercetătorii sugerează că acei câini care tind să fie neprimitori cu străinii au încrederea de sine scăzută. „Le-aș oferi o mulțime de experiențe plăcute și pline de succes în dresaj”, au menționat specialiștii.

Concluzii

Deși studiul a fost efectuat cu câini de rasă, rezultatele arată importanța relației dintre stăpân și cățel în procesul de dresaj. În această relație, trebuie să dai dovadă de adaptabilitate, ceea ce te va ajuta să-ți dai seama ce este mai bine pentru prietenul tău. Totodată, dacă vei considera că este necesar, poți colabora și cu un dresor.

Dacă îl antrenezi acasă, trebuie să începi cu principiile de bază: