VIDEO exclusiv | Cum se desfășoară o oră de dresaj canin în grup și ce beneficii aduce lucrul cu mai mulți câini împreună. De câte ședințe este nevoie: Sfatul instructorului Mihai Nae

Dresajul este o parte importantă din viața unui cățel, mai ales dacă deținătorul lui își dorește un patruped sociabil, sănătos și educat. Încă din primele luni de viată, blănoșii pot participa la ore de instrucție, iar comenzile le vor învăța treptat, bucurându-se în același timp de atenție și de recompense.

Aceste ședințe pot avea loc în mai multe moduri, în funcție de varianta aleasă de deținător. Astfel, pot fi ore la care participă doar instructorul împreună cu patrupedul, ședințe la care stăpânul își poate însoți cățelul și cursuri de grup.

Instructorul canin Mihai Nae a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, cum se desfășoară o oră de dresaj în grup și căror patrupede le este recomandat.

Dresajul canin de grup, soluția contra agresivității

La dresajul de grup, stăpânii participă împreună cu blănoșii lor. În acest fel, legătura puternică dintre om și câine se întărește, deținătorii lucrează direct cu cățeii lor și le oferă atenție.

Câinii sunt mai receptivi la comenzi pentru că provin de la stăpâni, iar exercițiile se efectuează sub atenta supraveghere a instructorului canin. Acest tip de dresaj le este recomandat atât cățeilor anxioși cât și celor care socializează de obicei mai puțin.

“Dresajul de grup este important atât pentru căței cât și pentru oameni. Cățeii învață să nu se lupte pentru supremație și agresivitatea este diminuată, iar oamenii învață să-și controleze cățeii și să facă față unor situații întâlnite în trafic, poate nu chiar atât de fericite,” a declarat, pentru Pets&Cats, Mihai Nae.

Cursurile, de două ori pe săptămână

Cursurile se desfășoară în aer liber, în locuri aglomerate, în prezența mai multor câini, tocmai pentru a crea situații similare celor cotidiene, din timpul plimbărilor. În plus, patrupedele sunt puse în tot felul de situații pentru a le fi testate atenția, răbdarea și stăpânirea de sine.

După executarea corectă a comenzilor, blănoșii sunt recompensați. Orele au loc de două ori pe săptămână, iar un curs complet poate dura de la o lună pană la câteva luni, în funcție de cât de receptiv este cățelul.

