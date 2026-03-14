Un francez din orașul Sète s-a lovit de un adevăr șocant după ce a descoperit că pisica pe care o adoptase cu trei ani în urmă ar putea fi considerată ilegală pe teritoriul Franței. Mai mult, autoritățile l-au avertizat că riscă o amendă uriașă și chiar eutanasierea motanului.

A adoptat o pisică și a crezut că i-a salvat viața

Thierry Puech a adoptat motanul, pe nume Tigrou, prin intermediul organizației de protecție a animalelor „Patte de Velours”. Timp de trei ani, bărbatul a crezut că totul este în regulă, iar pisica a devenit un membru al familiei. Problemele au apărut în momentul în care medicul veterinar i-a recomandat să facă rost de cardul oficial de proprietar I-CAD, document necesar pentru identificarea și înregistrarea animalelor de companie în Franța.

Adopția care s-a transformat într-un șoc pentru un francez

După depunerea cererii, Thierry Puech a primit o scrisoare oficială care l-a șocat. În document era scris că motanul ar fi intrat ilegal în Franța din Tunisia și că nu exista dovada vaccinării împotriva rabiei.

„Am primit o scrisoare oficială în care eram informat că pisica mea ar fi intrat ilegal în Franța și că nu ar fi vaccinată împotriva rabiei”, a spus bărbatul pentru Midi Libre.

În lipsa unor explicații în termen de 48 de ore, acesta risca o amendă de până la 300.000 de euro, doi ani de închisoare, iar pisica putea fi confiscată și eutanasiată.

Microcipul a declanșat suspiciunile

Problemele au apărut de la microcipul instalat înainte de adopție, care nu a putut fi citit de către serviciile competente. Din acest motiv, autoritățile franceze au început să suspecteze că pisica ar fi fost adusă ilegal în țară.

Situația a fost cu atât mai tensionată pentru proprietar întrucât Tigrou suferă de pietre la rinichi, ceea ce înseamnă vizite frecvente la medicul veterinar și îngrijiri constante.

Demersuri pentru a clarifica situația

În fața acuzațiilor, Thierry Puech a contactat autoritățile locale din Sète, dar și Direcția Departamentală pentru Protecția Populației, pentru a clarifica situația.

După ample verificări și investigații, autoritățile au ajuns la concluzia că bărbatul a acționat cu bună credință și nu a încălcat intenționat legea. În cele din urmă, prefectura a decis să retragă acuzațiile, iar motanul Tigrou a rămas la stăpânul său: „A fost o situație de coșmar, dar sunt recunoscător că totul s-a rezolvat”, a declarat Thierry Puech.