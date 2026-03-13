Cine spune că o pisică nu poate fi devotată familiei sale? Această felină nu și-a lăsat stăpâna să treacă singură prin experiența unui tratament dureros, ci a stat lângă ea și a supravegheat procedura, ba chiar a și asistat-o emoționat și i-a arătat cea mai dulce formă de afecțiune.

Cât de devotată poate fi o pisică: Felina care nu și-a scăpat stăpâna din ochi pe perioada tratamentului

O pisică extrem de atentă, din Dagestan, a devenit virală, după ce a fost filmată în timp ce stătea lângă stăpâna sa în timp ce aceasta primea un tratament intravenos deloc plăcut. În timp ce personalul medical își făcea treaba, felina privea atentă, parcă supraveghind intervenția ca o adevărată specialistă.

La un moment dat, pisica pune o lăbuță pe brațul stăpânei sale, parcă vrând să vadă mai bine dacp totul se desfășoară conform procedurilor. Vizibil preocupată de ceea ce se întâmplă, felina se uită când la asistentă, când la stăpâna sa. Dacă a fost doar curiozitate sau grijă reală, acest lucru a fost judecat ulterior de internauții care s-au lăsat impresionați de imagini.

Clipul a strâns rapid numeroase reacții și comentarii pe Instagram, mulți utilizatori spunând că pisica arată grijă și atașament față de persoana iubită. Ba chiar unii au glumit și au spus că felina ar fi „o mică gardă de corp” sau chiar „o asistentă medicală improvizată”.

Momentul a devenit rapid unul dintre acele exemple care arată cât de puternică poate fi legătura dintre oameni și animalele lor de companie.

