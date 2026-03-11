O pisică nu doar forțoasă, dar și ambițioasă, a fost surprinsă în timp ce cară un pește uriaș, mai mare chiar și decât felina însăși.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O pisică ambițioasă, surprinsă în timp ce cară un pește mai mare decât ea

Într-un filmuleț publicat pe Instagram, o pisică apare transportând cu o oarecare greutate un pește uriaș, la fel de mare, dacă nu chiar mai mare, decât ea. Cu pași mici, siguri, dar rapizi, pisica își duce prada departe. Cel mai probabil captura a fost procurată de la o pescărie din apropiere, felina dând dovadă de o perseverență inedită.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Cat Lovers Club (@catloversclub)

Momentul a stârnit reacții amuzate în mediul online, unde internauții laudă pisica ce pare că a dat lovitura zilei. Chiar ei au ridicat ipoteza conform căreia felina s-ar fi transformat pentru scurt timp într-un hoț iscusit pentru a-și potoli foamea, iar peștele să fi fost „împrumutat” pentru masa de prânz.

Se știe deja că pisicile au un instinct de vânătoare înnăscut, iar felina de față pare extrem de mândră de prada sa și nu pare dispusă să renunțe la ea prea ușor, mai ales că pare să fi trecut prin ceva peripeții până să îl obțină.

Citește și: