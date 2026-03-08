PETLIFE

Parlamentul britanic vrea să interzică 67 de rase de câini: Noile reguli vizează sănătatea și bunăstarea animalelor

Claudiu Surmei 8 martie 0 comentarii
Un bulldog stă la masă Sursa foto: Freepik

Șaizeci și șapte de rase de câini ar putea fi interzise în Marea Britanie dacă noile reguli de reproducere adoptate de parlament vor deveni obligatorii. Grupul parlamentar transpartinic pentru bunăstarea animalelor (APPG) a lansat un instrument care stabilește dacă un câine este sănătos, pe baza unui set de 10 criterii fizice.

Printre acestea se numără culoarea neregulată a blănii, pliuri excesive ale pielii, ochi proeminenți, pleoape lăsate, mușcătură incorectă și bot care afectează respirația. Scopul este eliminarea raselor cu trăsături exagerate, care pot provoca durere sau disconfort.

Rase îndrăgite, considerate nesănătoase

Potrivit noilor criterii, chiar câini populari precum ogari, shih tzu, terrierii scoțieni și corgii ar putea fi considerați nesănătoși. Clubul Canin a transmis lista raselor aflate în pericol membrilor săi.

Problema principală este legată de picioarele scurte și apropierea de sol, caracteristici considerate tradițional avantajoase pentru păstorit. Margaret Hoggarth, secretara Welsh Corgi League, susține că aceste animale sunt „foarte sănătoase”, dar sunt incluse la categoria nesănătoși doar pentru aspectul lor fizic, notează Daily Mail.

Cum va funcționa noua evaluare

Instrumentul clasifică câinii cu picioare scurte și spațiu între piept și sol mai mic de o treime din înălțimea umerilor drept „nesănătoși”. Doar câinii care obțin minimum 8 puncte din 10 vor putea fi folosiți la reproducere. În cinci ani, pragul va crește la 9, iar într-un deceniu la 10.

Scopul final: eliminarea reproducerii câinilor cu trăsături extreme în Marea Britanie. Regulile vor deveni obligatorii doar dacă vor fi incluse formal în legislația pentru bunăstarea animalelor.

Organizații implicate și reacții

Instrumentul a fost susținut de Royal Veterinary College, RSPCA și Dogs Trust. Activistul Beverley Cuddy, editorul revistei Dogs Today, a criticat criteriile drept „șocante”, subliniind că teste medicale detaliate ar fi mai corecte decât evaluarea vizuală.

Marisa Heath de la APPG subliniază că scopul instrumentului nu este eliminarea raselor, ci îmbunătățirea sănătății lor și menținerea sustenabilității.

Cele 67 de rase de câini care ar putea fi interzise în Marea Britanie

  1. Affenpischer
  2. American Cocker Spaniel
  3. Australian Cattle Dog
  4. Australian Shepherd
  5. Basset
  6. Basset Bleu
  7. Basset Fauve
  8. Beagle
  9. Beauceron
  10. Bergamasco
  11. Bloodhound
  12. Border Collie
  13. Boston Terrier
  14. Boxer
  15. Bracco
  16. Brittany
  17. Brussels Griffon
  18. Bull Mastiff
  19. Bulldog
  20. Cairn Terrier
  21. Cardigan Welsh Corgi
  22. Cavalier King Charles Spaniel
  23. Cesky Terrier
  24. Chihuahua
  25. Chow Chow
  26. Clumber Spaniel
  27. Dachshund
  28. Dandie Terrier
  29. Dogue de Bordeaux
  30. French Bulldog
  31. Glen of Imaal Terrier
  32. Grand Basset
  33. Great Dane
  34. Japanese Chin
  35. King Charles Spaniel
  36. Lancashire Heeler
  37. Lhasa Apso
  38. Mastiff
  39. Mudi
  40. Neapolitan Mastiff
  41. Newfoundland
  42. Norfolk Terrier
  43. Norwich Terrier
  44. Old English Sheepdog
  45. Pekingese
  46. Pembroke Welsh Corgi
  47. Petit Basset
  48. Polish Lowland
  49. Pug
  50. Pyr Mastiff
  51. Pyr Shep
  52. Rough Collie
  53. Schipperke
  54. Scottish Terrier
  55. Sealyham Terrier
  56. Shar Pei
  57. Shetland Sheepdog (Sheltie)
  58. Shih Tzu
  59. Skye Terrier
  60. Smooth Collie
  61. Spanish Water Dog
  62. St Bernard
  63. Staffordshire Terrier
  64. Sussex Spaniel
  65. Swedish Vallhund
  66. Tibetan Mastiff
  67. West Highland White Terrier

