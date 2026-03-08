Șaizeci și șapte de rase de câini ar putea fi interzise în Marea Britanie dacă noile reguli de reproducere adoptate de parlament vor deveni obligatorii. Grupul parlamentar transpartinic pentru bunăstarea animalelor (APPG) a lansat un instrument care stabilește dacă un câine este sănătos, pe baza unui set de 10 criterii fizice.

Printre acestea se numără culoarea neregulată a blănii, pliuri excesive ale pielii, ochi proeminenți, pleoape lăsate, mușcătură incorectă și bot care afectează respirația. Scopul este eliminarea raselor cu trăsături exagerate, care pot provoca durere sau disconfort.

Rase îndrăgite, considerate nesănătoase

Potrivit noilor criterii, chiar câini populari precum ogari, shih tzu, terrierii scoțieni și corgii ar putea fi considerați nesănătoși. Clubul Canin a transmis lista raselor aflate în pericol membrilor săi.

Problema principală este legată de picioarele scurte și apropierea de sol, caracteristici considerate tradițional avantajoase pentru păstorit. Margaret Hoggarth, secretara Welsh Corgi League, susține că aceste animale sunt „foarte sănătoase”, dar sunt incluse la categoria nesănătoși doar pentru aspectul lor fizic, notează Daily Mail.

Cum va funcționa noua evaluare

Instrumentul clasifică câinii cu picioare scurte și spațiu între piept și sol mai mic de o treime din înălțimea umerilor drept „nesănătoși”. Doar câinii care obțin minimum 8 puncte din 10 vor putea fi folosiți la reproducere. În cinci ani, pragul va crește la 9, iar într-un deceniu la 10.

Scopul final: eliminarea reproducerii câinilor cu trăsături extreme în Marea Britanie. Regulile vor deveni obligatorii doar dacă vor fi incluse formal în legislația pentru bunăstarea animalelor.

Organizații implicate și reacții

Instrumentul a fost susținut de Royal Veterinary College, RSPCA și Dogs Trust. Activistul Beverley Cuddy, editorul revistei Dogs Today, a criticat criteriile drept „șocante”, subliniind că teste medicale detaliate ar fi mai corecte decât evaluarea vizuală.

Marisa Heath de la APPG subliniază că scopul instrumentului nu este eliminarea raselor, ci îmbunătățirea sănătății lor și menținerea sustenabilității.

Cele 67 de rase de câini care ar putea fi interzise în Marea Britanie

Affenpischer

American Cocker Spaniel

Australian Cattle Dog

Australian Shepherd

Basset

Basset Bleu

Basset Fauve

Beagle

Beauceron

Bergamasco

Bloodhound

Border Collie

Boston Terrier

Boxer

Bracco

Brittany

Brussels Griffon

Bull Mastiff

Bulldog

Cairn Terrier

Cardigan Welsh Corgi

Cavalier King Charles Spaniel

Cesky Terrier

Chihuahua

Chow Chow

Clumber Spaniel

Dachshund

Dandie Terrier

Dogue de Bordeaux

French Bulldog

Glen of Imaal Terrier

Grand Basset

Great Dane

Japanese Chin

King Charles Spaniel

Lancashire Heeler

Lhasa Apso

Mastiff

Mudi

Neapolitan Mastiff

Newfoundland

Norfolk Terrier

Norwich Terrier

Old English Sheepdog

Pekingese

Pembroke Welsh Corgi

Petit Basset

Polish Lowland

Pug

Pyr Mastiff

Pyr Shep

Rough Collie

Schipperke

Scottish Terrier

Sealyham Terrier

Shar Pei

Shetland Sheepdog (Sheltie)

Shih Tzu

Skye Terrier

Smooth Collie

Spanish Water Dog

St Bernard

Staffordshire Terrier

Sussex Spaniel

Swedish Vallhund

Tibetan Mastiff

West Highland White Terrier