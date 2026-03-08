Șaizeci și șapte de rase de câini ar putea fi interzise în Marea Britanie dacă noile reguli de reproducere adoptate de parlament vor deveni obligatorii. Grupul parlamentar transpartinic pentru bunăstarea animalelor (APPG) a lansat un instrument care stabilește dacă un câine este sănătos, pe baza unui set de 10 criterii fizice.
Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:
- articolul continuă mai jos -
Printre acestea se numără culoarea neregulată a blănii, pliuri excesive ale pielii, ochi proeminenți, pleoape lăsate, mușcătură incorectă și bot care afectează respirația. Scopul este eliminarea raselor cu trăsături exagerate, care pot provoca durere sau disconfort.
Rase îndrăgite, considerate nesănătoase
Potrivit noilor criterii, chiar câini populari precum ogari, shih tzu, terrierii scoțieni și corgii ar putea fi considerați nesănătoși. Clubul Canin a transmis lista raselor aflate în pericol membrilor săi.
Problema principală este legată de picioarele scurte și apropierea de sol, caracteristici considerate tradițional avantajoase pentru păstorit. Margaret Hoggarth, secretara Welsh Corgi League, susține că aceste animale sunt „foarte sănătoase”, dar sunt incluse la categoria nesănătoși doar pentru aspectul lor fizic, notează Daily Mail.
Cum va funcționa noua evaluare
Instrumentul clasifică câinii cu picioare scurte și spațiu între piept și sol mai mic de o treime din înălțimea umerilor drept „nesănătoși”. Doar câinii care obțin minimum 8 puncte din 10 vor putea fi folosiți la reproducere. În cinci ani, pragul va crește la 9, iar într-un deceniu la 10.
Scopul final: eliminarea reproducerii câinilor cu trăsături extreme în Marea Britanie. Regulile vor deveni obligatorii doar dacă vor fi incluse formal în legislația pentru bunăstarea animalelor.
Organizații implicate și reacții
Instrumentul a fost susținut de Royal Veterinary College, RSPCA și Dogs Trust. Activistul Beverley Cuddy, editorul revistei Dogs Today, a criticat criteriile drept „șocante”, subliniind că teste medicale detaliate ar fi mai corecte decât evaluarea vizuală.
Marisa Heath de la APPG subliniază că scopul instrumentului nu este eliminarea raselor, ci îmbunătățirea sănătății lor și menținerea sustenabilității.
Cele 67 de rase de câini care ar putea fi interzise în Marea Britanie
- Affenpischer
- American Cocker Spaniel
- Australian Cattle Dog
- Australian Shepherd
- Basset
- Basset Bleu
- Basset Fauve
- Beagle
- Beauceron
- Bergamasco
- Bloodhound
- Border Collie
- Boston Terrier
- Boxer
- Bracco
- Brittany
- Brussels Griffon
- Bull Mastiff
- Bulldog
- Cairn Terrier
- Cardigan Welsh Corgi
- Cavalier King Charles Spaniel
- Cesky Terrier
- Chihuahua
- Chow Chow
- Clumber Spaniel
- Dachshund
- Dandie Terrier
- Dogue de Bordeaux
- French Bulldog
- Glen of Imaal Terrier
- Grand Basset
- Great Dane
- Japanese Chin
- King Charles Spaniel
- Lancashire Heeler
- Lhasa Apso
- Mastiff
- Mudi
- Neapolitan Mastiff
- Newfoundland
- Norfolk Terrier
- Norwich Terrier
- Old English Sheepdog
- Pekingese
- Pembroke Welsh Corgi
- Petit Basset
- Polish Lowland
- Pug
- Pyr Mastiff
- Pyr Shep
- Rough Collie
- Schipperke
- Scottish Terrier
- Sealyham Terrier
- Shar Pei
- Shetland Sheepdog (Sheltie)
- Shih Tzu
- Skye Terrier
- Smooth Collie
- Spanish Water Dog
- St Bernard
- Staffordshire Terrier
- Sussex Spaniel
- Swedish Vallhund
- Tibetan Mastiff
- West Highland White Terrier