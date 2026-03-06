Doi câini poliţişti specializaţi în depistarea drogurilor au participat, vineri, la o acţiune de prevenire a absenteismului şcolar, identificarea grupurilor cu preocupări antisociale, precum şi pentru prevenirea consumului şi traficului de droguri în zona unităţilor şcolare din municipiul Giurgiu, transmite Agerpres.

Câini poliţişti folosiţi în acţiuni de prevenţie în zona şcolilor

“În ultimele 24 de ore, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Giurgiu, împreună cu poliţişti din cadrul Compartimentului Canin, însoţiţi de doi câini specializaţi în depistarea drogurilor, au organizat o acţiune de prevenire şi combatere a faptelor antisociale în incinta şi zona adiacentă liceelor ‘Tudor Vianu’, ‘Nicolae Cartojan’ şi a Colegiului Tehnic ‘Viceamiral Ioan Bălănescu’, din municipiul Giurgiu. Scopul acţiunii a fost acela de a preveni absenteismul şcolar, victimizarea minorilor, identificarea grupurilor cu preocupări antisociale din zona unităţilor de învăţământ, comercializarea de alcool, ţigări şi energizante către minori, precum şi consumul şi traficul de droguri. Prin astfel de acţiuni, ne dorim să contribuim la un mediu educaţional sigur, în care elevii să fie protejaţi şi sprijiniţi să îşi urmeze drumul spre educaţie”, se arată într-un comunicat de presă, transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu.

Pe parcursul desfăşurării acţiunii, au fost verificate 25 de autoturisme, legitimate aproximativ 40 de persoane şi verificate trei săli de jocuri de noroc şi şase societăţi comerciale.

Personalul din cadrul societăţilor comerciale a fost instruit cu privire la respectarea categoriilor de produse care pot fi comercializate către minori.