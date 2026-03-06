Câinii, inspirație pentru arhitecții italieni: Expoziție de design dedicată animalelor de companie în Milano (VIDEO)

O expoziție pusă în scenă de arhitecții italieni, dedicată animalelor de companie și stăpânilor lor, este organizată în Milano, unde inspirație principală au fost câinii. Designeri de renume internațional vor prezenta proiecte inovatoare dedicate în special acestei specii. Totul se va întâmpla în cadrul celebrei Săptămâni a Designului de la Milano de luna viitoare.

Expoziție de design dedicată animalelor de companie

Evenimentul din inima Italiei face parte din proiectul „Architecture for Dogs”, o inițiativă care explorează modul în care designul și arhitectura pot îmbunătăți relația dintre oameni și animalele lor, notează adidesignmuseum.org.

Proiectul, coordonat de designerul japonez Kenya Hara, director artistic al companiei Muji, și propune să schimbe perspectiva asupra modului în care sunt concepute spațiile pentru animale. Mai exact, în loc ca patrupedele să fie simple utilizatoare ale obiectelor funcționale, expoziția va face din ele adevărații beneficiari ai designului.

„În timpul săptămânii designului, zona va fi martora trecerii unor profesioniști italieni și internaționali din industrie, designeri de produs, arhitecți și designeri de interior, precum și a unor cumpărători, distribuitori și comercianți cu amănuntul, care vor găsi în Pet Design District un punct de întâlnire pentru schimburi și dialog în cadrul sectorului animalelor de companie”, au explicat fondatorii Luca Carminati și Marco Corbani pentru petbusinessworld. co.uk.

Câinii, inspirație pentru arhitecții italieni

Printre proiectele prezentate se numără structuri create de arhitecți și designeri internaționali care reinterpretează spațiile destinate câinilor, adaptându-le la dimensiunea și comportamentul fiecărei rase. De exemplu, unele obiecte permit animalelor să ajungă la nivelul ochilor stăpânilor lor. Altele le oferă zone de refugiu sau spații de explorare inspirate din mediul animal.

Expoziția include și contribuții ale unor designeri italieni, precum Piero Lissoni și Giulio Iacchetti. Aceștia au creat construcții pentru anumite rase folosind materiale sustenabile și tehnici de producție ecologice, în colaborare cu producătorul italian de mobilier Riva 1920.

Prin această expoziție, organizatorii încearcă să demonstreze că designul obiectelor pentru animale nu trebuie să fie centrat exclusiv pe nevoile oamenilor. Proiectele prezentate arată mai multe metode prin care spațiile pot fi împărțite armonios între oameni și animalele lor într-un mod eficient.

