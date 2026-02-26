Cum va arăta piața ingredientelor pentru hrana animalelor de companie în următorul deceniu? Un raport recent realizat de Future Market Insights (FMI) oferă o perspectivă detaliată.

Piața globală a ingredientelor pentru hrana animalelor de companie intră într-o fază decisivă de creștere, impulsionată de cererea pentru produse premium, cerințele de sustenabilitate și procesul de „umanizare” a hranei pentru animale. Industria este estimată la 47,9 miliarde de dolari în 2026 și se preconizează că va ajunge la 64,5 miliarde de dolari până în 2036, înregistrând o creștere anuală medie (CAGR) de 6,3% pe perioada previzionată, notează International Petfood.

Ingrediente de origine animală – liderul pieței

Ingredientele de origine animală vor reprezenta aproximativ 45% din piață în 2026, datorită nevoilor nutriționale specifice ale animalelor carnivore. Această poziție este consolidată de profilul superior de aminoacizi al făinurilor de carne comparativ cu proteinele vegetale. Segmentul beneficiază și de popularitatea hranei organice pentru animale, obținută din carne de pasăre și vită certificată organic.

Potrivit FMI, cercetările privind digestibilitatea arată că proteinele animale oferă o biodisponibilitate mai mare a nutrienților esențiali, precum taurina. În plus, rolul lor în furnizarea aromei naturale întărește atractivitatea produselor, deoarece aromele de carne stimulează consumul mai eficient decât aromele artificiale.

Proteine inovatoare și sustenabile

FMI estimează că adoptarea fermentației de precizie va schimba prioritățile de aprovizionare, crescând cererea pentru proteine cultivate în laborator. În contextul preocupărilor tot mai mari legate de mediu, brandurile caută soluții pentru hrană umedă care să nu depindă de creșterea tradițională a animalelor.

Trecerea la diete hipoalergenice generează, de asemenea, cerere pentru proteine noi, inclusiv antigene derivate din drojdie. Producătorii care nu explorează alternativele bazate pe biotehnologie riscă să își piardă vizibilitatea în rândul consumatorilor preocupați de mediu.

Disponibilitatea alternativelor pe bază de pește sprijină creșterea segmentului dedicat gestionării alergiilor, iar progresele în agricultura celulară încurajează inovația prin dezvoltarea ingredientelor din carne fără cruzime.

Ambalaje inteligente și durabile

Tehnologia de barieră se așteaptă să transforme managementul duratei de viață a produselor, crescând cererea pentru ambalaje active. Pe măsură ce tendința „clean label” reduce utilizarea conservanților sintetici, producătorii caută ambalaje care să prevină oxidarea produselor.

Trecerea la materiale sustenabile stimulează cererea pentru pungi reciclabile făcute dintr-un singur material. Analiștii FMI subliniază că producătorii incapabili să asigure integritatea sigiliului pot pierde vizibilitate în segmentul premium.

Disponibilitatea ambalajelor resigilabile sprijină creșterea segmentului de gustări, iar soluțiile de etichetare inteligentă permit diferențierea prin indicatori de prospețime pentru consumatori.