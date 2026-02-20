MÂNCARE

Turmeric în hrana și suplimentele pentru animale: Beneficii reale dovedite științific

Claudiu Surmei 20 februarie 0 comentarii
O pisică portocalie stă între borcane și grămezi de condimente Sursa foto: Michael Nesterov | Dreamstime.com

Turmericul și curcumina joacă un rol dublu în hrana și suplimentele pentru animale: pot acționa ca antioxidanți pentru durabilitatea alimentelor și ca nutraceutice pentru mobilitate, cogniție sau sănătatea orală.

Oamenii folosesc turmericul de secole, iar ingredientele derivate din turmeric sunt familiare pentru cumpărători. În plus, curcumina poate reduce degradarea oxidativă a grăsimilor și proteinelor din hrana pentru animale, prelungind durata de valabilitate.

Ce trebuie să știe producătorii

  • Turmericul – rizom măcinat al Curcuma longa, condiment și colorant natural.
  • Curcumina – extract standardizat, folosit când se dorește control precis al dozei.

Producătorii trebuie să decidă forma potrivită (hrană completă sau supliment), modul de procesare și modul în care ingredientele pot susține antioxidarea și beneficiile pentru sănătate, notează Pet Food Industry.

Dovezi științifice la animale de companie

  • Osteoartrită la câini – studiile arată că amestecuri cu curcuminoide, colagen și ceai verde reduc durerea și îmbunătățesc mobilitatea.
  • Osteoartrită la pisici – dietele cu turmeric, omega-3 și colagen îmbunătățesc forța verticală și comportamentul la urcatul scărilor.
  • Suplimente multimodale – palmitoyl-glucozamina cu curcumina menține ameliorarea durerii în timpul reducerii medicației la câinii cu dureri cronice.
  • Cogniție – suplimentele cu curcumină pot îmbunătăți scorurile cognitive la câinii vârstnici, conform studiilor preliminare.
  • Sănătate orală – curcumina modificată chimic reduce inflamația gingiilor și îmbunătățește parametrii parodontali.

Recomandări pentru integrarea turmericului

  • Rolul ingredientului – antioxidant, suport sistemic sau ambele.
  • Bio-disponibilitatea – formele speciale (complexe cu ciclodextrină, fosfolipide) cresc absorbția.
  • Procesare și plasare – aplicarea post-extrudare în hrana uscată; suplimentele pot folosi dispersii speciale.
  • Afirmații bazate pe cercetare – studiile testează formule multi-ingredient; afirmațiile trebuie să reflecte formula, nu doar turmeric.
  • Palatabilitate și culoare – turmeric poate colora hrana și afecta acceptarea, mai ales la pisici.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Michael Nesterov | Dreamstime.com

