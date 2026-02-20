Turmericul și curcumina joacă un rol dublu în hrana și suplimentele pentru animale: pot acționa ca antioxidanți pentru durabilitatea alimentelor și ca nutraceutice pentru mobilitate, cogniție sau sănătatea orală.

Oamenii folosesc turmericul de secole, iar ingredientele derivate din turmeric sunt familiare pentru cumpărători. În plus, curcumina poate reduce degradarea oxidativă a grăsimilor și proteinelor din hrana pentru animale, prelungind durata de valabilitate.

Ce trebuie să știe producătorii

Turmericul – rizom măcinat al Curcuma longa , condiment și colorant natural.

Curcumina – extract standardizat, folosit când se dorește control precis al dozei.

Producătorii trebuie să decidă forma potrivită (hrană completă sau supliment), modul de procesare și modul în care ingredientele pot susține antioxidarea și beneficiile pentru sănătate, notează Pet Food Industry.

Dovezi științifice la animale de companie

Osteoartrită la câini – studiile arată că amestecuri cu curcuminoide, colagen și ceai verde reduc durerea și îmbunătățesc mobilitatea.

Osteoartrită la pisici – dietele cu turmeric, omega-3 și colagen îmbunătățesc forța verticală și comportamentul la urcatul scărilor.

Suplimente multimodale – palmitoyl-glucozamina cu curcumina menține ameliorarea durerii în timpul reducerii medicației la câinii cu dureri cronice.

Cogniție – suplimentele cu curcumină pot îmbunătăți scorurile cognitive la câinii vârstnici, conform studiilor preliminare.

Sănătate orală – curcumina modificată chimic reduce inflamația gingiilor și îmbunătățește parametrii parodontali.

Recomandări pentru integrarea turmericului

Rolul ingredientului – antioxidant, suport sistemic sau ambele.

Bio-disponibilitatea – formele speciale (complexe cu ciclodextrină, fosfolipide) cresc absorbția.

Procesare și plasare – aplicarea post-extrudare în hrana uscată; suplimentele pot folosi dispersii speciale.

Afirmații bazate pe cercetare – studiile testează formule multi-ingredient; afirmațiile trebuie să reflecte formula, nu doar turmeric.

Palatabilitate și culoare – turmeric poate colora hrana și afecta acceptarea, mai ales la pisici.