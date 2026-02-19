Căutările pe Google pentru „rețetă clătite pentru câini” au crescut cu 55% în ultimele trei luni, semn că tot mai mulți iubitori de animale caută rețete pe care să le prepare pentru prietenii lor patrupede în această perioadă a Shrove Tuesday. Experții de la YuMOVE au creat o rețetă sigură de clătite pentru câini, astfel încât nici ei să nu rateze distracția în familie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ziua clătitelor este o sărbătoare distractivă pentru toată familia, fiecare alegând toppingurile preferate și răsfățându-se. Dar poate părea nedrept să-i lași pe cei blănoși deoparte. Această rețetă de clătite pentru câini îi va ajuta să se simtă incluși și răsfățați.

Ingrediente sigure pentru câini

Toate ingredientele folosite sunt sigure pentru câini și se găsesc în mod obișnuit în bucătăria ta. Totuși, nu exagera – cel mai bine este să le oferi o singură clătită ca răsfăț. Chiar dacă ingredientele sunt sigure, prea mult poate provoca disconfort stomacal sau poate deranja dieta câinelui.

50 g făină simplă

100 ml apă

1 ou

Un strop de ulei de măsline

Bol pentru amestec și lingură

Tigaie

Polonic

Mod de preparare pas cu pas

Amestecă făina, oul și apa într-un bol.

Adaugă un strop de ulei de măsline în tigaie și încălzește la foc mediu.

Folosește polonicul pentru a turna o porție de aluat în tigaie.

Gătește timp de 30–40 de secunde – când marginile încep să se rumenească, e momentul să întorci clătita!

Repetă pe cealaltă parte.

Adaugă toppingurile preferate!

Dacă câinele tău este alergic la gluten sau grâu, poți folosi făină fără gluten. Astfel, nimic nu îi va împiedica să se bucure de distracție.

De asemenea, aceleași ingrediente pot fi folosite pentru clătitele umane – înlocuiește doar apa cu lapte pentru propria porție, economisind timp și bani.

Toppinguri delicioase și sigure pentru câini

Clătitele pentru câini pot fi decorate cu toppinguri, dar ai grijă să nu exagerezi. Iată câteva idei sigure:

Unt de arahide (fără Xylitol, deoarece poate fi toxic pentru câini. Cel mai bine să folosești unt de arahide 100% natural, doar din arahide)

Banane

Mere

Legume tocate

Biscuiți speciali pentru câini

Sursa: Dogs Today