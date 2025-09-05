Expoziție unică în SUA: Cum au trăit animalele de companie ale președinților americani în Casa Albă (VIDEO)

Președinții americani au jucat un rol important în istoria Statelor Unite, fiecare marcând într-un anume fel perioada în care au condus. Meseria de președinte este descrisă ca fiind cea mai singuratică din lume, potrivit postului de știri Pbs News Hour, însă Casa Albă a fost mereu plină de sunetul lăbuțelor și glasurile animalelor de companie ale liderilor politici.

O istorie pe patru picioare

Expoziția de la muzeul John F. Kennedy Presidential Library and Museum prezintă diversitatea animalelor de companie pe care foștii președinți SUA le-au avut, fiecare cu propria însemnătate. George Washington a avut un cal pe nume Nelson și un câine de vânătoare, Sweet Lips. Un adevăr mai puțin cunoscut este că Thomas Jefferson își hrăna pasărea, pe Dick, din propria gură.

Directorul muzeului, Alan Price, a declarat că Abraham Lincon a schimbat cursul istoriei în ceea ce privește animalele de companie prezidențiale. „Fido, câinele lui, a devenit primul câine prezidențial fotografiat, iar numele lui a devenit atât de faimos încât mulți americani și-au botezat animalul după el.”

Price a continuat să vorbească despre cele mai neobișnuite patrupede de la Casa Alba: președintele Calvin Coolidge și soția lui își scoteau ratonul la plimbare, iar Teddy Roosevelt a făcut din curtea prezidențială o adevărată grădină zoo.

În istoria recentă, pisica tuxedo a președintelui Clinton a dus la creșterea adopțiilor felinelor din această rasă și câinele familiei Obama, Bo, a dus la creșterea ratei de adopții a câinilor de apă portughezi.

Directorului muzeului care găzduiește expoziția a mai precizat că animalele au o importanță majoră în viața președinților, deoarece scot la iveală o parte vulnerabilă a liderilor politici și îi ajută să devină umani în fața cetățenilor americani.

