Cum se comportă câinii când simt miros de boală? Mecanismul prin care animalele depistează boala cu o precizie mai mare decât unele teste medicale

Câinii au un simț olfactiv de 10.000 până la 100.000 de ori mai sensibil decât al oamenilor, conform BBC. Această capacitate remarcabilă le permite să identifice arome invizibile pentru noi, inclusiv mirosurile subtile generate de modificările chimice din corpul unei persoane bolnave. În plus, auzul lor fin îi ajută să detecteze sunete și vibrații pe care urechea umană le ratează, transformându-i în adevărați „senzori vii”.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Atunci când câinii percep schimbări în starea de sănătate a stăpânilor, aceștia manifestă comportamente specifice. Potrivit Wagwalking, câinele care simte boala la oameni poate:

să încline capul pentru a se concentra asupra mirosului;

să pară relaxat, dar în același timp foarte alert;

să fie mai insistent, urmărindu-l peste tot;

să dea semne de neliniște dacă simte o schimbare negativă.

În plus, câinii percep și stările emoționale ale oamenilor. O scădere a nivelului de oxitocină, dopamină și serotonină (asociată depresiei) nu trece neobservată pentru nasul și comportamentul lor instinctiv.

Câinii sunt detectori naturali de boli grave

Numeroase studii științifice confirmă că patrupedele pot fi dresate să identifice boli grave. Printre cele mai uimitoare descoperiri:

Cancerul: Un studiu german publicat în European Respiratory Journal (2011) a arătat că și câinii pot detecta cancerul pulmonar din respirația umană cu o precizie de până la 97%.

Diabetul: Câinii antrenați pot semnala scăderile periculoase ale glicemiei înainte ca acestea să fie resimțite de pacient.

Infecțiile: Unele cercetări arată că pot depista bacterii și virusuri prin miros.

În cazul cancerului, mecanismul presupune că substanțele volatile eliberate de celulele canceroase dau un miros specific, imperceptibil pentru oameni, dar detectabil pentru un câine bine dresat.

Cum reușesc câinii să „miroasă” boala?

Deși mecanismul exact nu este complet înțeles, cercetătorii cred că boala determină modificări metabolice ce generează compuși chimici volatili unici. Câinii, având milioane de receptori olfactivi extrem de sensibili, identifică aceste schimbări mult mai devreme decât testele medicale tradiționale.

Această abilitate deschide calea pentru utilizarea câinilor în screening medical rapid, ceea ce ar putea revoluționa modul în care sunt depistate bolile grave.

Impactul asupra medicinei și vieții oamenilor

Conform British Medical Journal, câinii pot chiar să identifice cancerul vezicii urinare doar prin mirosul urinei. Rezultatele nu mai sunt considerate excepții anecdotice, ci dovezi științifice solide că patrupedele pot salva vieți.

„Prin detectarea bolilor, câinii nu doar că identifică probleme de sănătate, ci contribuie direct la salvarea a nenumărate vieți”, notează Wagwalking.