Pisicile ar putea fi cheia tratării cancerului uman, susțin oamenii de știință. Terapia testată pe feline are rezultate promițătoare

Oamenii de știință susțin că pisicile ar putea reprezenta cheia pentru apariția unor terapii eficiente împotriva cancerului uman. Cercetările recente au arătat că un nou tip de medicament, conceput inițial pentru tratarea carcinomului cu celule scuamoase de cap și gât (HNSCC) la om, ar putea fi testat cu succes pe feline înainte de a fi aplicat la pacienții umani.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

HNSCC este unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer. În cazul pisicilor, majoritatea animalelor diagnosticate cu această boală supraviețuiesc doar două până la trei luni. Aceeași formă de cancer la oameni este dificil de tratat, motiv pentru care cercetătorii caută modele alternative pentru studii preclinice. Într-un studiu clinic pilot, 20 de pisici cu HNSCC au fost tratate cu un medicament inovator, iar rezultatele sunt promițătoare nu doar pentru animale, ci și pentru pacienții umani, menționează The Independent.

Tratamentul care a schimbat viața pisicilor și a stăpânilor lor

Unul dintre cazurile remarcabile este Jak, o pisică neagră cu păr scurt, în vârstă de 9 ani. Inițial, medicii îi dăduseră doar șase până la opt săptămâni de trăit. După un tratament de o lună, simptomele sale (în special lăcrimarea excesivă a ochilor) s-au ameliorat considerabil, iar felina a trăit mai mult de opt luni de la diagnostic.

„În acea perioadă, fiul meu a terminat facultatea, iar fiica mea și-a finalizat programul de masterat. Jak a avut ocazia să petreacă încă un Crăciun cu noi și i-a plăcut foarte mult bradul nostru de Crăciun. A meritat fiecare efort”, a declarat Tina Thomas, stăpâna pisicii.

Din cele 20 de pisici înscrise în studiu, șapte au prezentat fie un răspuns parțial, fie boală stabilă, cu o supraviețuire medie post-tratament de 161 de zile.

Cum funcționează medicamentul

Noul medicament este primul de acest fel care vizează molecula STAT3, un factor implicat în reglarea genelor și prezent într-o gamă largă de tumori solide și lichide. Blocarea STAT3 a fost asociată cu creșterea nivelului de PD-1, o proteină crucială în răspunsul imun al organismului la cancer. Această strategie permite organismului să reacționeze la tumori și oferă o direcție inovatoare pentru tratamentele viitoare, atât pentru animale, cât și pentru oameni.

Pisicile, modele pentru cercetarea cancerului uman

„Sunt două descoperiri majore. În primul rând, am demonstrat că este posibil să țintim factorii de transcripție responsabili de creșterea cancerului. În al doilea rând, studiul confirmă că animalele de companie cu cancer pot fi modele mai fiabile decât șoarecii de laborator”, a declarat dr. Daniel Johnson, co-autor al studiului de la Universitatea din California, San Francisco.

Jennifer Grandis, altă autoare a studiului, subliniază importanța colaborării între oncologi veterinari și oameni de știință: „Prin studiile clinice pe animale de companie putem înțelege mai bine modul în care medicamentele funcționează, ajutând, totodată, animalele implicate. Niciuna dintre pisicile din studiu nu a fost afectată negativ”.

Rezultatele acestui studiu pilot deschid calea pentru noi medicamente împotriva cancerului. Pisicile, fiind expuse unor forme de cancer mai apropiate de cele umane decât șoarecii, sunt un model mai realist pentru testarea terapiei țintite. Pe termen lung, această abordare ar putea accelera descoperirea de tratamente mai sigure pentru pacienții cu HNSCC și alte tipuri de tumori dificile.

„Aceasta nu este doar o victorie pentru medicină, ci și o confirmare a importanței colaborării interdisciplinare între cercetarea veterinară și oncologia umană”, a concluzionat dr. Johnson.