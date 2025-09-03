Ce înțelege câinele când vorbești cu el? Noi descoperiri științifice despre comunicarea om-animal

Mulți proprietari de câini sunt convinși că animalele lor îi înțeleg când le vorbesc. Într-adevăr, patrupedele răspund la comenzi simple, mai ales după ce au beneficiat de dresaj, iar interacțiunea zilnică pare să le ofere o înțelegere intuitivă a emoțiilor umane. Totuși, cât de mult înțelege câinele limbajul uman?

Un studiu inovator despre câini

Pentru a răspunde la această întrebare, un grup de cercetători de la Universitatea Eötvös Loránd din Ungaria a făcut un experiment inedit. Folosind imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI), aceștia au studiat activitatea cerebrală a 27 de câini din rase diferite. Tehnica le-a permis să observe cum reacționează creierul canin când animalele aud cuvinte familiare și străine rostite de stăpânii lor, notează Time.

Zonele cheie ale creierului canin

Oamenii de știință s-au concentrat pe două regiuni importante:

girusul temporal superior, responsabil de procesarea auditivă;

lobul parietal, implicat în asocierea dintre cuvinte și obiecte.

Prin comparație cu studiile pe oameni, rezultatele obținute au arătat similitudini surprinzătoare.

Câinii recunosc cuvinte familiare

În timpul experimentului, câinii au fost antrenați să recunoască anumite obiecte după nume. În momentul în care stăpânii le-au rostit cuvintele corespunzătoare, fMRI a evidențiat o activitate cerebrală intensă în zonele responsabile pentru asocierea cuvânt–obiect. Cu alte cuvinte, câinii nu au reacționat doar la tonul vocii sau la context, ci au înțeles semnificația unor cuvinte.

Aceste descoperiri oferă o bază științifică pentru mulți iubitori de animale: câinii înțeleg mai mult decât ne imaginăm. Studiul sugerează că patrupedele nu răspund exclusiv la gesturi sau la intonație, ci procesează și limbajul verbal concret. Totuși, spre deosebire de oameni, capacitatea lor este limitată și nu ajunge la nivelul de generalizare abstractă specific creierului uman.

Cercetarea a arătat că, deși câinii înțeleg anumite cuvinte și le asociază cu obiecte sau acțiuni specifice, ei nu pot rezolva instrucțiuni complexe sau concepte abstracte. De asemenea, nivelul de înțelegere variază în funcție de experiența de dresaj, rasă și chiar vârsta animalului.

Ce urmează în studiile despre câini și limbaj

Următoarele studii vor încerca să răspundă la întrebări și mai dificile: Pot câinii să înțeleagă noțiuni abstracte, precum „mai mare” sau „mai puțin”? Există rase cu o capacitate mai mare de procesare a limbajului decât altele? Cum influențează vârsta și antrenamentul înțelegerea limbajului?

O legătură milenară confirmată de știință

Relația dintre câini și oameni s-a dezvoltat de-a lungul a mii de ani. Studiul realizat în Ungaria confirmă științific un lucru important pentru proprietarii de câini: prietenii noștri blănoși ne înțeleg mai bine decât credem. Chiar dacă nu vor putea niciodată să vorbească cu noi, animalele demonstrează o abilitate remarcabilă de a decodifica limbajul și emoțiile umane.