De ce pisicile nu răspund atunci când sunt strigate: Ce spune un expert în comportamenul felin

Pisicile sunt considerate animale independente, care oferă atenție doar în anumite momente. Atunci când stăpânul își strigă pisica și aceasta nu răspunde, putem înțelege că fie nu aude, fie alege să ignore. Dacă este vorba de a doua variantă, care este motivul? De ce felinele își ignoră stăpânii atunci când sunt strigate?

Indiferență sau un motiv ascuns: De ce pisicile nu răspund atunci când sunt strigate

Jackson Galaxy, expert în comportamentul pisicilor și gazdă a emisiunii „My Cat from Hell” a declarat într-un videoclip pe Tiktok faptul că majoritatea stăpânilor se întreabă dacă felinele au capacitatea de a recunoaște voci.

„Răspunsul este că doar 10% dintre feline recunosc glasul stăpânilor și cumva le arată asta prin ridicarea cozii sau mieunat”, a completat Jackson, potrivit publicației Express.

Un studiu din 2013 realizat de Universitatea din Tokyo a adunat mai multe pisici și stăpânii lor și au urmărit reacțiile stăpânilor la auzul vocii lor. Unele dădeau din coadă, altele își mișcau urechile sau se uitau împrejur. Deși auzeau că sunt strigate, pisicile nu se duceau înspre stăpânii lor, ceea ce demonstrează că acestea doar aleg să-i ignore.

