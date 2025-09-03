Exclusiv | Vindecare prin artă: „In loving memory of Rudolf”, vernisajul Agathei Blanck, dedicat motanului ei (VIDEO&FOTO)

Uneori, durerea pierderii ajunge la rang de artă. Neputând să fie exprimate în cuvinte, sentimentele prind viață prin picturi sau texte scrise. În cazul Agathei Blanck, golul lăsat de pierderea motanului ei a inspirat-o să creeze artă pentru el, o amintire a tot ceea ce a fost Rudolf.

Picturi din suflet

„In loving memory of Rudolf” este galeria creată de Agatha Blanck în memoria motanului ei, care a murit în urmă cu doi ani. „Când am avut ultimul vernisaj, am pătruns în sală și atunci a murit Rudolf”, spune Agatha.

Timp de doi ani, Agatha nu a mai pictat, însă acum o lună ea a realizat un tablou cu un soare imens. În centru scrie „You are safe”, un mesaj transmis direct pisoiului ei, ca el să știe că va fi mereu în siguranță în inima ei.

Un tablou cu o poveste specială este chiar cel de pe afișul evenimentului, pe care Agatha l-a realizat în timpul vieții lui Rudolf, mai exact în perioada în care acesta se îmbolnăvise. A simțit că pictura o ajută crească spiritual.

Legături cu alți iubitori de animale

Simțind că în lumea artei există pasionați de animale, Agatha a decis să adune picturile din vernisajul trecut și să doneze o parte din vânzări să meargă către adăposturile de animale.

„Prin această decizie de a mă asocia cu Protecția Animalelor am dorit să stârnesc oamenii și artiștii iubitori de animale să vină la vernisaj, iar în felul acesta am simțit că avem bucățica noastră de pământ.”

Tablourile Agathei transmit un mesaj de vindecare și armonie. Pe Rudolf l-a descris ca fiind „un maestru al luminii”, cu o energie absolut specială.

