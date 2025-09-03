Pericolul ascuns din cartofii prăjiți: De ce să nu îi dai pisicii tale

Știm cu toții cât de gustoși sunt cartofii prăjiți. Fie că sunt la fast-food, la restaurant sau făcuți în casă, e greu să le reziști. Poate că te-ai gândit să-i oferi și pisicii tale o bucățică, dar ar trebui să te gândești de două ori înainte să faci asta.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Chiar dacă un singur cartof nu pare să facă rău, consumul lor regulat poate duce la probleme serioase de sănătate pentru micul tău companion, notează Honey Pets.

De ce cartofii prăjiți nu sunt buni pentru pisici

Dr. Claire Jenkins, director la VetChat, un serviciu de telemedicină pentru animale de companie, explică faptul că impactul acestor alimente asupra sănătății pisicilor variază în funcție de modul în care au fost preparați.

“Unii sunt doar cartofi prăjiți la aer cald, în timp ce alții au ingrediente pe care nu le poți pronunța. Câțiva cartofi prăjiți probabil nu vor face rău, dar nu oferă nicio valoare nutrițională și pot deranja stomacul pisicii din cauza uleiului, sării și a altor substanțe adăugate, mai ales în variantele de fast-food. Cel mai bine este să sari peste cartofii prăjiți și să te ții de recompensele speciale pentru pisici,” spune dr. Jenkins.

Unul dintre tipurile de cartofi prăjiți pe care stăpânii de pisici îi caută cel mai des pe internet sunt cei de la McDonald’s. Din păcate, răspunsul medicilor veterinari este același: NU. Cartofii prăjiți de la McDonald’s sunt foarte sărați, procesați și gătiți în uleiuri care pot afecta sistemul digestiv al pisicii.

Atenție la intoxicația cu sare și pancreatită!

Sarea este una dintre cele mai mari probleme. Pisicile pot suferi de intoxicație cu sare, o afecțiune care le poate pune viața în pericol dacă ajung să consume o cantitate prea mare.

“Chiar și cantități mici de gustări sărate, destinate consumului uman, pot fi dăunătoare. De aceea, cel mai bine este să le eviți complet. Asigură-te întotdeauna că pisica ta are acces la apă curată și proaspătă,” avertizează Dr. Jenkins.

Pe lângă asta, alimentele grase, cum sunt cartofii prăjiți, pot pune pisicile la risc de pancreatită.

“Pancreatita este o inflamație extremă a pancreasului, care este un organ foarte sensibil și se recuperează greu,” explică dr. Kass, medic veterinar la Lort Smith Animal Hospital. “Multe cazuri necesită spitalizare, suport nutrițional și terapie cu fluide pentru a ajuta animalul să se facă bine. Cazurile foarte grave pot duce chiar la deces.”

Medicii veterinari ne sfătuiesc să alegem recompense sigure și adaptate nevoilor pisicilor, în loc să le oferim mâncare de tip fast-food care le poate îmbolnăvi. Așadar, data viitoare când ești tentat să-i oferi pisicii tale un cartof prăjit, amintește-ți de riscurile la care o expui.

Citește și:

Exclusiv | 5 exerciții de Doga pe care să le încerci alături de blănosul tău: Expertul în Doga Andreea Sembely îți arată cum (VIDEO)

Salvamont Brașov avertizează: Câinii de la stână, un pericol real pe munte. Sfaturi care îți pot salva viața