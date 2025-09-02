Salvamont Brașov avertizează: Câinii de la stână, un pericol real pe munte. Sfaturi care îți pot salva viața

Drumețiile pe munte sunt o sursă de relaxare și bucurie, dar pot ascunde și pericole neașteptate. Una dintre cele mai frecvente situații de risc semnalate de Salvamont Brașov este întâlnirea cu câinii de la stână, care pot deveni agresivi, punând în pericol siguranța turiștilor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Aproape săptămânal, echipele de intervenție primesc apeluri de la persoane mușcate sau atacate de câinii ciobănești, incidente care ar putea fi evitate dacă drumeții ar cunoaște și ar aplica câteva reguli simple de siguranță.

Cum te aperi de câinii de la stână

Când te apropii de o stână, câinii își vor face imediat simțită prezența. Ei au rolul de a-și apăra turma de prădători, iar prezența ta este percepută ca o amenințare. Iată ce e de făcut:

Păstrează distanța și deviază de la traseu: Chiar dacă asta înseamnă să te abați de la drumul marcat, evită să te apropii de stână și de turmă. Ocolește zona larg, menținând o distanță sigură.

Nu hrăni și nu mângâia câinii: Oricât de blânzi ar părea, câinii de la stână nu sunt animale de companie. Orice tentativă de a-i atrage sau de a-i hrăni poate fi interpretată greșit și poate declanșa un comportament agresiv.

Păstrează-ți calmul și nu fugi: Dacă un câine se apropie de tine, nu alerga . Fuga îi activează instinctul de vânătoare. Oprește-te, rămâi calm și evită contactul vizual direct. Folosește-ți rucsacul sau o haină pentru a te proteja. Îndepărtează-te încet, fără mișcări bruște.

Cere ajutor la 112: În cazul în care situația scapă de sub control și ești mușcat, sună imediat la 112. Autoritățile competente, cum ar fi poliția sau jandarmeria, pot interveni pentru a gestiona incidentul.

Responsabilitatea ciobanilor și limitele Salvamont

Este esențial ca și ciobanii să contribuie la siguranța turiștilor. Aceștia sunt obligați să își supravegheze câinii, să îi țină departe de traseele turistice și să monteze panouri de avertizare vizibile. Deși Salvamont Brașov avertizează asupra acestor pericole și oferă sfaturi, trebuie să știi că serviciile Salvamont nu au atribuții legale pentru a muta stânele sau a sancționa ciobanii. Rolul lor este de a preveni și de a oferi ajutor în caz de urgență.

Siguranța pe munte depinde de fiecare dintre noi. Un dram de atenție și respectarea acestor sfaturi simple te pot ajuta să te bucuri de frumusețea peisajelor montane, ferit de incidente neplăcute.

Citește și:

De ce recomandă veterinarii controalele regulate la câini și pisici: Beneficii și sfaturi utile

Un golden retriever devine mascota oficială a Jocurilor Special Olympics 2026: Champ va susține emoțional sportivii la competiția din SUA (FOTO)