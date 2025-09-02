VIDEO

Exclusiv | 5 exerciții de Doga pe care să le încerci alături de blănosul tău: Expertul în Doga Andreea Sembely îți arată cum (VIDEO)

Alexandra Constantin 2 septembrie 0 comentarii
Andreea Sembely și câinele ei la o ședință de Doga Sursa foto: Instagram / Andreea Sembely

Legătura dintre un câine și omul lui este una puternică. Ea poate fi și mai strânsă dacă patrupedul este inclus în activitățile zilnice ale deținătorului lui. Iar atunci când sportul este îmbinat cu joaca, rezultatul este unul de excepție.

Doga este forma de sport care împletește exerciții de yoga cu timpul petrecut alături de cățel. Și, după numai câteva ședințe, rezultatele nu întârzie să apară.

În acest videoclip puteți urmări pas cu pas exerciții de Doga pentru începători, prezentate de Andreea Sembely, trainer Doga, în exclusivitate pentru cititorii Pets&Cats.

Doga, o gură de aer pentru oameni

Doga aduce relaxare profundă atât fizică, cât și mentală. Întărește legătura dintre om și câine, cultivă prezența conștientă, îmbunătățește respirația și reduce stresul.

Este un moment de complicitate autentică, în care ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat: conexiunea, liniștea, prezența.

Doga, excelent pentru cățeii anxioși sau hiperactivi

Doga are un efect calmant asupra câinilor anxioși sau hiperactivi – îi ajută să se liniștească și să se recentreze. Ei se bucură de atenția exclusivă, de ritmul lent și de conexiunea autentică cu stăpânii lor. Îi ajută și să interacționeze echilibrat cu alți câini, să observe și să se adapteze.

Sursa foto: Instagram / Andreea Sembely

