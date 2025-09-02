Câinii suferă în tăcere: Semne că patrupedul tău are osteoartrită și suferă fără să știi

Un studiu recent realizat în Australia arată că mulți proprietari de câini nu își dau seama că patrupedele lor suferă de dureri cauzate de osteoartrită, chiar dacă intențiile lor sunt bune.

Osteoartrita canină este o afecțiune comună, dar adesea subdiagnosticată, care afectează mobilitatea și calitatea vieții câinilor, notează Vet Practice.

Ce spun proprietarii de câini din Australia despre durerea la câini

Cercetarea, comandată de Zoetis Australia, arată că:

85% dintre proprietarii de câini se îngrijorează că animalul lor poate simți durere.

Peste o treime dintre aceștia așteaptă până când simptomele devin evidente înainte de a acționa.

90% dintre proprietari pot menționa cel puțin un semn asociat osteoartritei.

25% consideră că durerea este o parte normală a vieții unui câine.

Aceste date sugerează că percepția asupra durerii la câini poate întârzia tratamentele care ar putea îmbunătăți semnificativ calitatea vieții patrupedelor.

Semne că patrupedul tău ar putea avea osteoartrită

Veterinarii recomandă să fii atent la următoarele semne de osteoartrită la câini:

Schimbări în modul de mers sau șchiopătat.

Dificultăți la sărituri sau urcatul scărilor.

Schimbări de comportament: iritabilitate, retragere sau lipsă de joacă.

Pierderea apetitului sau dificultăți la alimentație.

Mușchi mai slabi sau rigiditate după odihnă.

Detectarea timpurie a acestor semne poate preveni agravarea durerii și poate ajuta la implementarea unui tratament eficient.

Osteoartrita la câini – o problemă subdiagnosticată

Aproximativ doi din cinci câini din Australia suferă de osteoartrită, dar doar 25% primesc un diagnostic oficial. Veterinarii suspectează că boala este prezentă și la alți 24% dintre câini, însă nu este încă identificată.

Este important de menționat că această situație nu se datorează lipsei de grijă a proprietarilor. Majoritatea australienilor consideră câinele un membru al familiei și recunosc că durerea afectează viața unui câine la fel de mult ca pe a unui om.

Cum să ajuți câinele tău să nu sufere în tăcere

Veterinarii sunt printre cele mai de încredere surse de informații despre osteoartrita canină și tratamentele disponibile. Studiul arată că 4 din 5 proprietari de câini au încredere în sfaturile medicilor veterinari privind terapiile inovative.

Pentru a proteja sănătatea patrupedului tău:

Monitorizează comportamentul și mobilitatea câinelui tău.

Programează vizite regulate la veterinar pentru controale preventive.

Discută cu medicul veterinar despre tratamente pentru ameliorarea durerii și prevenirea progresiei osteoartritei.

Detectarea timpurie și intervenția corectă pot asigura o viață activă și fericită pentru câinele tău.

