Protest pentru câinii fără stăpân: Modificările ANSVSA care scot ONG-urile în stradă / „10 milioane de euro pentru hingheri privați: România riscă să legalizeze uciderea câinilor!”

Miercuri, 3 septembrie, la ora 10:00, în Piața Presei Libere, în fața sediului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), mai multe organizații nonguvernamentale pentru protecția animalelor vor protesta împotriva modificărilor legislative pe care ANSVSA vrea să le implementeze.

Potrivit inițiatorilor protestului, statul român a alocat anul trecut 10 milioane de euro doar pentru hingherii privați, iar modificările pregătite la HG 1059/2013 ar putea să legalizeze și să amplifice masacrul câinilor fără stăpân.

Ce schimbări pregătește ANSVSA

ONG-urile atrag atenția asupra mai multor modificări controversate:

Delegarea serviciilor publice către sectorul privat – Orice consiliu local ar putea externaliza complet gestionarea câinilor fără stăpân către firme private. Gestionarea câinilor în adăposturi private – Serviciile nu vor mai fi obligatoriu publice; câinii ar putea fi ținuți în adăposturi private fără control strict. Legalizarea eutanasierii în adăposturi private – Practic, uciderea câinilor ar putea fi făcută legal în adăposturi private, ceea ce ONG-urile denunță drept „masacru legalizat”. Capturarea pe județe întregi – Câinii ar putea fi mutați în adăposturi județene mari, ceea ce face aproape imposibilă recuperarea lor de către proprietari. Restricții pentru adopții – Asociațiile de protecția animalelor nu vor mai putea adopta câini din adăposturile publice sau private decât dacă dețin propriul adăpost autorizat.

Reacția ONG-urilor

Organizațiile pentru protecția animalelor atrag atenția că aceste modificări ar putea transforma adăposturile private în centre de eutanasie și că sumele alocate pentru hingheri privați ar fi o risipă uriașă de bani publici, fără să rezolve problema câinilor fără stăpân.

Ei cer transparență, implicarea ONG-urilor în decizii și alternative umane de gestionare a câinilor, precum adopția responsabilă și sterilizarea.

De ce este important să urmărim această situație

Schimbările propuse de ANSVSA nu afectează doar câinii fără stăpân, ci și proprietarii de animale și organizațiile care lucrează pentru bunăstarea lor. În plus, acest subiect stârnește emoții puternice în rândul publicului și poate influența politicile locale privind protecția animalelor.

Dacă te pasionează bunăstarea animalelor, este esențial să fii informat și să susții inițiativele care protejează drepturile câinilor și transparența decizională.

