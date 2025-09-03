Protest vs. dezbatere: ONG-urile acuză ANSVSA că pregătește ‘’măcelul câinilor fără stăpân’’ (VIDEO&FOTO)

Miercuri, 3 septembrie, în timp ce Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a organizat o dezbatere publică pe marginea modificărilor legislative, la doar câțiva metri distanță, în Piața Presei Libere, zeci de organizații pentru protecția animalelor au protestat vehement împotriva planurilor acestei instituții.

Principala acuzație a ONG-urilor este că noile modificări propuse la HG 1059/2013 ar putea transforma radical modul în care statul gestionează problema câinilor fără stăpân, deschizând calea către un “masacru legalizat”. Protestatarii susțin că, în loc să rezolve problema de fond, propunerile ANSVSA ar facilita sacrificarea animalelor, aducând profituri uriașe unor firme private.

Ce nemulțumește ONG-urile

Organizațiile atrag atenția asupra câtorva modificări deosebit de controversate:

Externalizarea serviciilor: Orice consiliu local ar putea să delege gestionarea câinilor fără stăpân către firme private. Acest lucru ar scoate serviciile de sub controlul strict al statului, deschizând ușa abuzurilor.

Adăposturi private, control minim: Serviciile nu ar mai fi obligatoriu publice, permițând ca animalele să fie ținute în adăposturi private, unde supravegherea ar fi mult mai dificilă.

Legalizarea eutanasierii: Una dintre cele mai mari temeri este că noile norme ar putea permite legal uciderea câinilor în aceste adăposturi private. ONG-urile denunță acest lucru ca fiind o “eutanasiere legalizată” pe scară largă.

Mutarea pe județe întregi: O altă prevedere ar permite mutarea câinilor în adăposturi județene mari. Această măsură ar face aproape imposibilă recuperarea animalelor de către proprietari, complicând și mai mult procesul de adopție.

Restricții pentru adopții: Asociațiile de protecția animalelor nu ar mai putea adopta câini din adăposturile publice sau private decât dacă dețin propriul adăpost autorizat, ceea ce îngreunează considerabil eforturile lor de a salva vieți.

Un protest pentru transparență și alternative umane

Protestul a scos în evidență faptul că, în ciuda milioanelor de euro alocate anual (10 milioane de euro doar anul trecut pentru hingherii privați), problema câinilor fără stăpân nu a fost rezolvată. Din contră, protestatarii susțin că acești bani sunt risipiți pe soluții ineficiente și, mai nou, pe inițiative care ar putea duce la uciderea în masă a animalelor.

Ceea ce ne deranjează pe noi este că se dorește uciderea câinilor, reinstituirea hinghierilor în sistem privat, ceea ce este foarte grav. În al doilea rând, mă deranjează faptul că cei care își doresc să adopte trebuie să o facă din adăposturi autorizate, cu formalități suplimentare care sunt foarte greu de obținut. De asemenea, am înțeles că vor să facă niște adăposturi private, unde se poate întâmpla absolut orice. Eutanasierea este făcută fără nicio formă de supraveghere, control, deci este pur și simplu măcel. Noi ca iubitori de animale nu putem fi de acord cu așa ceva și de aceea ne aflăm aici. – Mădălina, protestatar.

ONG-urile cer de la ANSVSA transparență totală, implicarea reală a societății civile în decizii și, mai presus de toate, un program de gestionare bazat pe alternative umane, precum sterilizarea în masă și promovarea adopției responsabile.

Astăzi protestez deoarece ANSVSA dorește modificarea normelor în așa fel încât să fie favorizați hingherii privați. Pe lângă faptul că sunt hingheri publici la adăposturile ce țin de fiecare primărie, cei privați sunt niște ONG-uri deghizate, care susțin că sunt pentru protecția animalelor, vor doar să facă bani din aceste “afaceri”, ca să zic așa. Câteva soluții pe care le văd ar fi stoparea eutanasierii, care este în vigoare din 2013, ne-a fost demonstrat de atunci că nu a avut niciun efect. De asemenea, să fie stopată plata hingherilor privați, deoarece ei sunt plătiți pentru fiecare câine capturat și ucis. Bugetul de stat este prejudiciat cu milioane de euro. – Corina, protestatar.

Evenimentul de miercuri a demonstrat că, în timp ce autoritățile discută modificări legislative, societatea civilă este vigilentă și gata să lupte pentru drepturile animalelor, cerând soluții etice și eficiente, nu “masacre legalizate”.

Am venit astăzi pentru a lupta împotriva acestor modificări, acestei mascarade pe care o face ANSVSA cu o dezbatere publică pe un proiect de modificări ale normelor de gestionare a câinilor fără stăpân. Dezbaterea oricum nu va fi luată în calcul, pentru că totul este deja aranjat și ne vom trezi cu aceste modificări semnate de către primul-ministru. Noi am venit ca să luptăm împotriva a ceea ce vor dânșii să facă pentru că de 24 de ani nu fac nimic altceva decât să modifice legea în funcție de interesele unor primari, a unor hingheri privați care nu doresc nimic altceva decât îmbogățirea pe chinul animalelor. Într-o socirtate civilizată nu trebuie permis lucrul acesta. Suntem definiți de modul în care ne implicăm civic, nu doar pentru interesul nostru ci și pentru al animalelor. – Sorin Eduard Udrea, organizatorul evenimentului și președintele organizației Hăpluț și Prietenii din Buzău.

Citește și:

Braşov: Stăpânii a doi căţeluşi abandonaţi au ajuns de pe reţelele sociale în vizorul Poliţiei

Cele mai vechi dovezi că oamenii s-au îmbolnăvit de la animale datează de acum 6.500 de ani. Oamenii de știință au reconstruit harta bolilor infecțioase