De ce au câinii urechi diferite: Ce spune genetica despre lungimea urechilor

Oamenii de știință de la Universitatea din Georgia au descoperit, pentru prima dată, baza genetică care determină lungimea urechilor la câini. Studiul, publicat în Scientific Reports (un jurnal al Nature), a analizat date genetice de la peste 3.000 de câini și a identificat variantele de ADN asociate cu dimensiunea urechilor.

Genele care dictează forma și lungimea urechilor

Cercetătorii au comparat datele genetice ale câinilor, lupilor și coioților pentru a identifica regiunea din genom responsabilă de dimensiunea urechilor. Studiul a arătat că lungimea urechilor este influențată de diferențe genetice în jurul genei MSRB3 – un rezultat neașteptat pentru oamenii de știință.

Această genă joacă un rol esențial în determinarea dacă un câine are urechi drepte, ca la ciobănescul german, sau urechi lăsate, ca la bloodhound. Interesant, mutațiile aceleiași gene sunt asociate și cu pierderea auzului la oameni, notează Dogs Today.

„Este important să înțelegem ce gene și regiuni genomice sunt selectate în cadrul diferitelor rase de câini,” explică Leigh Anne Clark, profesor asociat la Colegiul de Medicină Veterinară UGA și autor corespunzător al studiului.

De la urechi lăsate la urechi drepte: combinația de alele

Studiul s-a concentrat exclusiv pe câini cu urechi lăsate, iar cercetătorii s-au așteptat să nu existe variații genetice în acea zonă a genomului. Surpriza a fost că au descoperit că o combinație de alele (variante ADN) determină dacă urechile unui câine vor fi drepte, ca la husky, sau lăsate, ca la cocker spaniel. Pe lângă aceasta, există o altă alelă care decide dacă urechile vor fi lungi sau scurte.

Studiul a fost inspirat de cocker spanielul unei studente și reprezintă prima identificare clară a mecanismelor genetice care determină lungimea urechilor la câini.

Rolul diferitelor forme de urechi la câini

Câinii prezintă o gamă largă de forme de urechi, care servesc scopuri diferite:

Urechile drepte , cum are Belgian Malinois, ajută la detectarea sunetelor de la distanță.

Urechile lungi , cum au beagle sau basset hound, concentrează mirosurile și limitează zgomotul extern, ajutând câinele să identifice mai bine aroma.

Unele caracteristici ale urechilor s-au dezvoltat natural, în timp ce altele au fost accentuate prin selecție artificială.

Implicații pentru sănătatea canină

Laboratorul condus de Clark studiază în principal bolile genetice moștenite la câini și cauzele lor. Descoperirile recente ar putea sprijini cercetările viitoare în sănătatea canină, ajutând la prevenirea anumitor afecțiuni.

„Dacă putem identifica alelele care stau la baza bolilor, putem dezvolta teste genetice pe care crescătorii să le folosească pentru a reduce sau elimina anumite boli din rase,” spune Clark.