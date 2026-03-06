Tot mai mulți proprietari de animale din Emiratele Arabe Unite caută informații despre cum pot călători cu animalele lor de companie. Deși autoritățile nu au emis recomandări oficiale de a părăsi țara, mulți rezidenți vor să știe ce pași trebuie urmați dacă apare nevoia de a pleca împreună cu animalele lor.

Specialiștii în relocarea animalelor și medicii veterinari spun că interesul a crescut puternic în ultimele zile, iar mulți proprietari își pregătesc din timp animalele pentru eventuale călătorii.

Interes tot mai mare pentru transportul animalelor

Kirsty Kavanagh, fondatoarea companiei de relocare pentru animale Pawsome Pets, spune că numărul solicitărilor a crescut semnificativ.

„În ultimele trei zile am înregistrat o creștere de aproximativ 2.000% a cererilor de informații”, explică ea. Pe lângă formularele online, compania primește și numeroase întrebări prin telefon sau pe rețelele sociale, notează Conde Nast Traveller.

Specialista îi sfătuiește pe proprietari să nu ia decizii pripite și să discute mai întâi cu profesioniști în transportul animalelor.

Veterinarii observă aceeași tendință

Medicii veterinari confirmă că tot mai mulți proprietari își programează animalele pentru vaccinuri și verificări medicale.

Joana Porto, medic veterinar în UAE, spune că multe persoane vor să se asigure că animalele lor pot călători în orice moment.

„Vedem tot mai multe programări pentru vaccinuri și întrebări despre documentele necesare pentru zbor”, spune ea. „Mulți rezidenți preferă să fie pregătiți din timp.”

Ce documente sunt necesare pentru călătorie

În cele mai multe cazuri, animalele pot călători din Emiratele Arabe Unite fără probleme dacă proprietarii pregătesc din timp documentele necesare.

De obicei sunt necesare:

microcip înregistrat oficial

vaccinuri la zi , inclusiv vaccinul antirabic

carnet de vaccinare sau pașaport pentru animale , cu toate datele medicale

certificat veterinar de sănătate emis înainte de plecare

permis de import emis de țara de destinație



test de anticorpi antirabici (RNATT) pentru anumite țări

Medicii veterinari atrag atenția că unele proceduri pot dura săptămâni sau chiar luni, în funcție de regulile fiecărei țări.

Călătoria cu animalul în Oman

Unii proprietari iau în calcul plecarea din UAE pe cale rutieră, spre Oman. Pentru acest lucru există mai multe reguli:

maximum două animale de persoană

animalele trebuie să fie microcipate

vaccin antirabic valabil

câinii trebuie să aibă vaccinurile DHPPi

pisicile trebuie să aibă vaccinul TriCat

este necesar testul RNATT

trebuie obținut permis de import pentru Oman

certificat de sănătate emis cu cel mult 10 zile înainte de plecare

Autoritățile din Oman au eliminat temporar perioada de așteptare de 90 de zile după testul antirabic, pentru a facilita călătoriile în contextul actual.

Specialiștii avertizează însă că deplasarea prin alte țări poate complica ulterior călătoriile internaționale, deoarece unele state sunt considerate zone cu risc ridicat pentru rabie.

Cum călătoresc animalele cu avionul

Regulile diferă de la o companie aeriană la alta.

Unele linii aeriene permit transportul animalelor mici în cabină, dacă greutatea totală a animalului și a transportorului nu depășește, de regulă, 8 kilograme.

De exemplu, Etihad Airways acceptă pisici și câini în cabină pe anumite rute, însă costul poate ajunge la aproximativ 1.500 de dolari.

Alte companii, precum Emirates, transportă animalele în compartimente speciale din cala avionului. Prețurile pornesc de la aproximativ 500 de dolari, în funcție de greutatea animalului și de destinație.

Ce se întâmplă dacă animalul nu poate pleca imediat

Uneori animalele nu pot călători în același timp cu proprietarii. Documentele, disponibilitatea zborurilor sau regulile țării de destinație pot provoca întârzieri.

În aceste situații există mai multe soluții:

cazare temporară în hoteluri pentru animale

îngrijire la prieteni sau rude

transport pe un zbor ulterior organizat de companii specializate

Specialiștii recomandă proprietarilor să aibă întotdeauna un plan de rezervă.

Animalele nu trebuie abandonate

Organizațiile pentru protecția animalelor din Emiratele Arabe Unite subliniază că animalele nu trebuie abandonate în cazul unei plecări rapide.

În multe situații, proprietarii ajung la aeroport sau la graniță fără documentele necesare și cred că nu au altă opțiune.

În realitate, există soluții temporare până când documentele sunt gata sau apare un zbor disponibil.

Experții recomandă proprietarilor să verifice din timp carnetul de vaccinări, să discute cu medicul veterinar și să ceară ajutorul unui specialist în relocarea animalelor pentru a organiza călătoria în siguranță.