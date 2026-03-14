Octavian Palferenț, pilotul de vânătoare pe avionul F-16 Fighting Falcon care a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, a fost înmormântat sâmbătă, 14 martie, în comuna natală Agăș din județul Bacău. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că l-a avansat în gradul de locotenent-comandor pe Palf.

Octavian Palferenț a murit la 30 de ani

Ceremonia de înmormântare a avut loc de la ora 13:00, la Biserica Nouă „Sfântul Dumitru” din satul Goioasa, comuna Agăș.

„Cu profund regret anunțăm că ceremonia de înmormântare pentru căpitanul Octavian Palferenț va avea loc în data de 14 martie, la ora 13.00, la Biserica Nouă Sfântul Dumitru din satul Goioasa. Cei care doresc să își ia rămas bun sunt așteptați să participe la ceremonie pentru a aduce un ultim omagiu celui care a lăsat în urmă respect, recunoștință și amintirea unui om care și-a purtat aripile cu onoare”, a transmis familia, potrivit Deșteptarea.

A salvat un câine cu prețul vieții

Octavian Palferenț și-a pierdut viața marți, 10 martie, în jurul orei 17:30, în incinta Bazei 86 Aeriene „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță” din Fetești. Forțele Aeriene Române au precizat că, ofițerul, militar al Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, se afla în misiune la unitatea din Fetești.

Acesta a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă din incinta bazei. Din păcate, militarul a fost scos fără viață din apă de un coleg. Una dintre ipotezele analizate este aceea că Octavian a suferit un șoc termic, întrucât apa din bazin era foarte rece.

Care este povestea lui

Originar din comuna băcăuană Agăș, Octavian Palferenț alesese cariera militară încă din adolescență, urmând instituții militare de la vârsta de 14 ani. Ajuns pilot de vânătoare pe avionul F-16 Fighting Falcon, acesta își îndeplinise visul din copilărie de a zbura.

Cunoscuții susțin că Octavian iubea nespus animalele și avea un câine, de care era foarte atașat. „El pentru căței își dădea viața”, a precizat bunica soției sale.

Octavian a fost avansat în gradul de locotenent-comandor

Octavian se căsătorise în mai 2025 şi locuia în Braşov, împreună cu soţia lui, şi ea cadru militar în aviaţie: „Ai plecat și ai luat tot… Ai lăsat un gol imens, sufletul meu blând”, a scris Daniela Palferenț în mediul online.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost în satul natal al lui Octavian, pentru a-i aduce un ultim omagiu. Moartea căpitanului de 30 de ani l-a îndurerat pe oficialul român, acesta anunțând că l-a avansat în gradul de locotenent-comandor pe Octavian Palferenț.

„Un cer impecabil de albastru și senin, deasupra unui sat din Bacău, între munți. Așa am găsit azi locul de unde a plecat un copil cu visuri mari – Octavian, pilotul de F-16 care a murit la baza aeriană de la Fetești, încercând să salveze un câine.

Am fost aseară la locul unde s-a întâmplat necazul. A acționat din instinct. Și, din tot ce am aflat astăzi, nu a fost deloc o întâmplare. Soția lui, Simona, mi-a spus că pentru Octavian cele mai mari iubiri erau zborul, câinele familiei și ea.

Mesajul transmis de Ministrul Apărării

Comandanții lui spun că era unul dintre cei mai promițători piloți de F-16 ai României. Eu l-am întâlnit în treacăt la Câmpia Turzii, dar abia acum am descoperit că, dincolo de pilotul extraordinar, Octavian era un om care răspândea lumină și bunătate în jurul lui.

Un băiat crescut la altar, plecat dintr-un sat mic ca să-și trăiască visul printre nori. Prea devreme – și într-un mod absurd – i s-au frânt aripile. Scriu aceste rânduri după ce i-am cunoscut familia și apropiații. Cred că Octavian trebuie să rămână pentru noi toți o lecție: să ne descoperim pasiunea pentru care merită să trăim și să fim o bucurie pentru oamenii de lângă noi.

Știu că nu există cuvinte care să aline durerea familiei lui. Dar există gânduri bune care îi pot însoți și există responsabilitatea noastră de a face ceea ce Octavian a făcut până la ultima suflare: să răspândim bucurie și să fim mai atenți la sufletele celor de lângă noi.

Mult prea puțin pentru profesionalismul lui, dar ceea ce am mai putut face astăzi a fost avansarea in gradul de locotenent-comandor. Zbor lin, Palf!”, a scris Radu Miruță pe rețelele sociale.