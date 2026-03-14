Știm deja că pisicile reprezintă o amenințare serioasă pentru animalele și păsările sălbatice. În Australia, cele aproximativ 5,3 milioane de pisici domestice ucid anual aproximativ 546 de milioane de animale. Mai puțin cunoscut este faptul că libertatea de a hoinări afară îți expune propria pisică la pericole serioase – și îi poate scurta viața.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Aproximativ două treimi dintre proprietarii de pisici din Australia au pierdut, la un moment dat, o pisică plecată de acasă. Cele mai frecvente cauze sunt accidentele rutiere, luptele cu alte animale și căderile.

O analiză recentă a mai multor studii arată că ținerea pisicii în casă sau în curte, fără acces liber pe stradă, nu protejează doar fauna sălbatică – ci și pisica ta.

Ce pericole întâlnesc pisicile care hoinăresc

Camerele montate pe zgarda pisicilor oferă o imagine clară a riscurilor din exterior, notează The Conversation.

Într-un studiu realizat în Statele Unite pe 55 de pisici lăsate libere:

25% au consumat mâncare sau apă în afara casei , riscând otrăvirea;

45% au traversat drumuri ;

25% au întâlnit alte pisici ;

20% au intrat sub case ;

20% au explorat gurile de canalizare .

Rezultate similare au apărut într-un studiu din Noua Zeelandă pe 37 de pisici:

59% au băut apă în afara casei ,

40% au mâncat în alte locuri ,

32% au traversat drumuri ,

21% au urcat pe acoperișuri , riscând să cadă.

Nici pisicile din Australia nu fac excepție. Într-un studiu care a monitorizat 428 de pisici, fiecare a traversat, în medie, 4,8 drumuri pe zi.

Care sunt consecințele

Realitatea pentru pisicile care umblă libere este dură. Analiza cercetătorilor arată că traumatismele – în special accidentele rutiere, luptele și căderile – provoacă numeroase decese și răni.

Un studiu recent din Marea Britanie a identificat accidentele rutiere drept principala cauză de deces pentru pisicile cu vârste între mai puțin de un an și opt ani.

Estimările europene arată că 18–24% dintre pisici sunt lovite de mașini de-a lungul vieții, iar aproximativ 70% dintre aceste accidente sunt fatale. Victimele sunt adesea pisici sub cinci ani și, în majoritate, masculi. Riscul este mai mare pentru pisicile nesterilizate, deoarece acestea se deplasează pe distanțe mai mari.

Pericolele nu se limitează la trafic. Pisicile care hoinăresc pot contracta boli grave, precum virusul imunodeficienței feline (FIV), și intră frecvent în lupte care duc la abcese și tratamente veterinare costisitoare. Există și cazuri de otrăvire sau rănire intenționată.

Într-un studiu realizat în Australia de Vest, care a urmărit 55 de pisici timp de opt luni:

două au fost otrăvite ;

una a pierdut un picior într-un accident;

una și-a fracturat doi colți după o cădere;

două au avut nevoie de tratament după lupte .

Cercetătorii estimează că pisicile care petrec mult timp afară trăiesc cu cel puțin 2–3 ani mai puțin decât cele ținute în siguranță în casă sau în curte.

Cum îți poți proteja pisica

Cea mai simplă soluție este limitarea accesului pisicii în afara proprietății.

Asta nu înseamnă că pisica trebuie să stea permanent în casă. Există mai multe opțiuni:

montarea unor sisteme speciale pe garduri , care împiedică evadarea;

amenajarea unui „catio” , un spațiu exterior închis pentru pisici;

plimbări în ham sau lesă , după antrenament.

Pisicile au nevoie și de stimulare în interior. Le ajută:

jucăriile și sesiunile de joacă;

suprafețele pentru ascuțit ghearele;

spațiile de cățărat și platformele înalte;

locurile liniștite unde se pot ascunde.

Dacă pisica nu iese afară, este nevoie de două litiere în casă, curățate frecvent. În locuințele cu mai multe pisici, regula este simplă: o litieră pentru fiecare pisică, plus una în plus.

Responsabilitatea proprietarilor de pisici

Poate că, în sfârșit, începem să ne protejăm pisicile la fel de atent cum o facem cu câinii.

Așa cum spunea compozitorul australian Eric Bogle: „Dacă îți iubești pisica, ține-o în casă. Nu o lăsa să se certe cu un camion – camionul va câștiga.”