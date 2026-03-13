Mai mulți influenceri care locuiau în Dubai au fost criticați dur pe rețelele sociale după ce au fost acuzați că și-au lăsat animalele de companie în urmă în timp ce părăseau orașul pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Influenceri din Dubai, criticați dur după ce și-ar fi abandonat animalele

Controversele au pornit după ce unele vedete de pe internet au anunțat că pleacă temporar din Emiratele Arabe Unite din cauza situației tensionate din regiune. Unul dintre cazurile care a stârnit cele mai multe reacții contra a fost cel al franțuzoaicei Maddy Burciaga, care a spus că și-a lăsat câinele în Dubai în grija bonei familiei, explicând că transportul animalului ar fi fost „prea complicat din cauza birocrației”.

Mai multe organizații pentru protecția animalelor au criticat dur decizia, spunând că un animal de companie nu ar trebui abandonat în astfel de situații. Tânăra s-a apărat și a respins acuzațiile, spunând că nu și-a abandonat câinele, iar ea și familia ei au plecat într-o vacanță până ce conflictul se va aplana. De asemenea, ea a explicat că animalul va fi îngrijit corespunzător pe perioada lipsei sale.

În același timp, organizațiile pentru protecția animalelor din Dubai spun că situația este tot mai îngrijorătoare. Adăposturile și clinicile veterinare raportează o creștere a numărului de animale abandonate sau lăsate spre adopție, pe măsură ce unii expați aleg să părăsească rapid regiunea. Există, de asemenea, multe cazuri de animale eutanasiate la cerere, deși nu prezentau probleme de sănătate.

Unele imagini distribuite online arată câini legați de stâlpi sau pisici abandonate în cutii, iar adăposturile spun că sunt deja suprasolicitate de numărul mare de animale care au nevoie de ajutor. Organizațiile de protecție a animalelor reamintesc că abandonarea animalelor este ilegală în Emiratele Arabe Unite și poate atrage amenzi semnificative. În același timp, ele fac apel la proprietari să găsească soluții responsabile pentru animalele lor, chiar și în situații de criză.

