Aproximativ 50 de cetățeni greci rămân blocați în Dubai, incapabili să se întoarcă acasă, deoarece refuză să urce în zborurile de repatriere care nu permit transportul animalelor de companie.

Potrivit organizației pentru protecția animalelor Dog’s Voice, animalele au fost explicit interzise pe zborurile de repatriere care au plecat până acum din Dubai și din restul Emiratelor Arabe Unite.

Animalele, motivul principal pentru care grecii nu pot reveni acasă

Deși unele zboruri comerciale acceptă animale, există limite stricte: doar trei animale pot fi transportate pe avion, iar costurile pentru transport sunt foarte ridicate. În plus, procedurile birocratice pentru documentele de călătorie ale animalelor necesită timp, ceea ce complică situația celor care încearcă să obțină locuri la zboruri, notează Greek City Times.

„Toate documentele lor de călătorie sunt pregătite și valabile, însă tot rămân blocați”, a menționat Dog’s Voice, subliniind frustrarea celor care așteaptă o soluție.

Pasagerii afectați au contactat consulatele, Ministerul grec de Afaceri Externe și companiile aeriene, dar până acum nu a fost găsită nicio soluție practică care să le permită să călătorească împreună cu animalele lor.

Organizația a precizat că și cetățeni din alte țări se confruntă cu aceeași situație, mulți refuzând să abandoneze animalele pe care le consideră membri ai familiei.

Pe măsură ce criza continuă, cresc îngrijorările privind abandonarea animalelor în aeroporturi și spații publice, iar autoritățile și companiile aeriene sunt chemate să găsească o soluție umană care să permită proprietarilor și animalelor să călătorească în siguranță împreună.