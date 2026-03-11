Protecția animalelor din județul Ilfov devine o prioritate pentru autorități. La sediul Consiliului Județean Ilfov a avut loc o întâlnire importantă între reprezentanți ai instituțiilor implicate în gestionarea problemelor care țin de bunăstarea animalelor. Scopul discuției a fost îmbunătățirea colaborării și stabilirea unor măsuri concrete pentru intervenții mai rapide și pentru responsabilizarea proprietarilor de animale.

La întâlnire au participat medicii veterinari de circumscripție, reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov, ai Colegiului Medicilor Veterinari, ai Poliției Române – Protecția Animalelor Ilfov, precum și reprezentanți ai Serviciului pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

Din partea DSVSA Ilfov au fost prezenți directorul, dr. Veronica Brumaru, și directorul adjunct executiv, dr. Cristina Zvorișteanu. Colegiul Medicilor Veterinari a fost reprezentat de dr. Lilian Banu, președintele filialei Ilfov. Poliția Română – Protecția Animalelor Ilfov a participat prin comisarul-șef Aurora Nistor. Din partea Consiliului Județean Ilfov au fost prezenți consilierul Cristina Caliu și directorul Hilde Tudora.

Grup de urgență pentru sesizarea rapidă a abuzurilor asupra animalelor

Una dintre cele mai importante decizii luate în cadrul întâlnirii este crearea unui grup de lucru pe WhatsApp. Acesta va funcționa ca un canal rapid de comunicare pentru sesizarea cazurilor de abuz asupra animalelor din județul Ilfov.

De multe ori, medicii veterinari de circumscripție află primii despre astfel de situații. Prin intermediul acestui grup, informațiile vor ajunge mai repede la autoritățile competente, iar intervențiile vor putea avea loc într-un timp mult mai scurt.

Campanii de sterilizare, microcipare și vaccinare antirabică

Medicii veterinari de circumscripție vor participa la campaniile gratuite de sterilizare și microcipare organizate de Consiliul Județean Ilfov. În cadrul acestor acțiuni, ei vor realiza și vaccinarea antirabică a animalelor.

Această colaborare poate crește eficiența campaniilor și poate contribui la reducerea numărului de animale fără stăpân, dar și la îmbunătățirea sănătății publice.

Strategie pe termen lung pentru responsabilizarea proprietarilor

Participanții la întâlnire au discutat și despre elaborarea unei strategii pe termen lung. Scopul principal este creșterea gradului de responsabilizare a cetățenilor care dețin animale.

Autoritățile consideră că educația și informarea proprietarilor reprezintă un pas esențial pentru reducerea abandonului și pentru respectarea legislației privind bunăstarea animalelor.

Sprijin pentru microciparea cailor din Ilfov

Un alt subiect important a fost situația cailor deținuți de persoane fizice în județul Ilfov. În prezent, aproximativ 500 de cai se află în această categorie.

Autoritățile vor oferi sprijin pentru microciparea acestor animale. Măsura poate ajuta la o evidență mai clară a lor și la o gestionare mai eficientă a situațiilor în care apar probleme sau cazuri de abandon.

Hartă digitală pentru zonele cu câini din rase periculoase

Un alt proiect discutat în cadrul întâlnirii este realizarea unei hărți digitale care să indice zonele și localitățile unde există un număr mare de câini din rase considerate periculoase.

Autoritățile spun că numărul acestor câini a crescut în ultima perioadă, iar unii ajung pe străzi. Conform legislației, proprietarii trebuie să declare câinii din aceste rase la poliție.

În practică, însă, mulți proprietari folosesc un artificiu. Ei înregistrează câinii în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS) ca metiși, ceea ce face mai dificilă monitorizarea lor. În acest context, medicii veterinari de circumscripție pot oferi informații valoroase, deoarece cunosc mai bine comunitățile locale.

Colaborare mai strânsă pentru protecția animalelor

Întâlnirea de la Consiliul Județean Ilfov marchează un pas important spre o colaborare mai eficientă între instituțiile implicate în protecția animalelor.

Autoritățile speră că noile măsuri vor duce la intervenții mai rapide în cazurile de abuz, la o evidență mai clară a animalelor și la o comunitate mai responsabilă față de acestea.