Mersul cu mașina face parte din rutina celor mai mulți. Este de ajutor atunci când vrem să ne deplasăm cu ușurință dintr-un loc în altul, e folositoare pentru vacanțe sau mici călătorii și poate transforma o zi obișnuită într-o explorare memorabilă, demnă de povestit. Dar ce se întâmplă când patrupedul, membru al familiei cu drepturi depline, refuză să urce în mașină? Ori are rău de mișcare și fiecare drum, chiar și unul scurt, se transformă într-un coșmar? Cum putem obișnui câinele cu plimbarea cu autoturismul, astfel încât să ajungă să fie chiar încântat de călătorie? Instructorul canin Mihai Nae a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, într-un videoclip demonstrativ.

Un proces gradual

Pentru început, e bine de știut că un asemenea exercițiu este unul de durată. Deci înarmați-vă cu răbdare. Plimbarea cu mașina este un proces gradual de formare, așa că abordarea corectă poate fi aplicată diferit de la individ la individ. Obișnuirea câinelui cu mașina poate fi anevoioasă și poate să dureze uneori și două săptămâni. Iar toate etapele trebuie urmate în doze mici și repetate de mai multe ori.

Pregătirea mașinii

Înainte de a începe exercițiul cu cățelul, în primă fază, se vor deschide toate ușile și se vor acoperi cu huse speciale scaunele și bancheta spate. Aici, în acest spațiu, urmează să fie inițiate mici joculețe. Acestea vor ajuta la determinarea câinelui de a se urca și de a coborî fără a se simți nesigur sau obligat. Pentru început, mașina trebuie să aibă motorul oprit.

Jocurile cu recompense

Pentru a acomoda cățelul cu noul spațiu, astfel încât să se simtă în siguranță, sunt utile câteva jocuri. Acestea presupun urcarea și coborârea patrupedului din mașină, lăsarea lui să cunoască mediul și oferirea de recompense după fiecare sarcină îndeplinită cu succes.

Spațiul închis

Imediat ce cățelul începe să colaboreze și să vadă că este avantajos să intre și să iasă din mașină pentru că obține recompensele preferate și eventual o jucărie, se poate trece la etapa următoare. Se poate porni motorul mașinii și, pe rând, se vor închide ușile. După aproximativ 3 zile, se poate iniția chiar și o deplasare a mașinii, de câțiva metri, timp în care câinele va fi recompensat.

Răul de mișcare

La fel ca oamenii, și câinii au rău de mișcare și pot vomita în timpul călătoriei cu mașina. Există medicamente care pot ameliora această stare, prescrise de medicul veterinar. De asemenea, există și prevenția. Este indicat ca patrupedul să nu mănânce înainte de drumul cu mașina, ideal, cu 5 ore înainte.

Cușca de transport

Potrivit legii, animalele de companie nu au voie pe scaunele din fată ale mașinii. Există centuri speciale, adaptate nevoilor lor, dar și cușca de transport. Aceasta este una dintre cele mai sigure și mai eficiente metode de a transporta un câine.