Intervenția pentru salvarea a 246 de câini din adăpostul de la Uzunu a început astăzi, după emiterea unui ordin de plasare pentru animalele aflate acolo. Acțiunea se desfășoară sub coordonarea Poliției și implică mai multe instituții ale statului, alături de organizații neguvernamentale dedicate protecției animalelor.

Potrivit informațiilor oferite de Platforma Totul pentru Animale, echipele prezente la fața locului încearcă să preia cât mai mulți dintre câinii aflați în adăpost și să îi ducă în locuri sigure. Intervenția întâmpină însă dificultăți serioase.

Accesul în incintă este refuzat

Deși există un ordin de plasare pentru cei 246 de câini, accesul în incinta adăpostului continuă să fie refuzat. Situația a creat tensiuni între reprezentanții autorităților, voluntari și persoanele care administrează locul.

Conform datelor transmise de Platforma Totul pentru Animale, astfel de blocaje nu reprezintă o premieră. În trecut au existat episoade în care persoane care au încercat să intre în adăpost pentru a salva animale au fost intimidate.

Unul dintre reprezentanții locului, întors recent din Dubai, refuză în continuare accesul și contestă intervenția autorităților. Dacă situația nu se deblochează, există posibilitatea ca autoritățile să solicite un mandat de percheziție pentru a putea intra în incintă.

ONG-urile încearcă să salveze câinii aflați în pericol

În paralel cu demersurile autorităților, organizațiile pentru protecția animalelor încearcă să găsească soluții rapide pentru preluarea câinilor. Prioritatea este scoaterea celor 246 de animale din adăpost și transportul lor către spații sigure, unde pot primi îngrijire.

Intervenția de astăzi reprezintă însă doar o parte din problemă. Potrivit informațiilor făcute publice de Platforma Totul pentru Animale, în acest loc se află alți peste 500 de câini, iar pentru aceștia trebuie găsite soluții după finalizarea operațiunii actuale.

Apel public către primării

Reprezentanții platformei au lansat și un apel public către primăriile care au contracte cu această entitate. Aceștia cer rezilierea imediată a acordurilor și identificarea unor alternative care să respecte standardele de protecție a animalelor.

„Astfel de locuri nu trebuie să mai existe”, transmit reprezentanții Platformei Totul pentru Animale.

Situația de la adăpostul Uzunu rămâne în evoluție, iar organizațiile implicate au anunțat că vor reveni cu actualizări pe parcursul zilei.