În perioada 14–15 martie, Pavilionul C2 de la Romexpo va deveni locul de întâlnire al iubitorilor de animale, cu ocazia celei de-a 15-a ediții a PetExpo, cel mai mare eveniment din România dedicat animalelor de companie.

Vizitatorii sunt așteptați cu lansări de produse, reduceri exclusive și o mulțime de activități interactive, într-un spațiu generos în care sunt bineveniți împreună cu prietenii lor blănoși.

Tehnologie și inovație pentru confortul animalelor

La târg, pasionații de gadgeturi pentru animale vor găsi o gamă variată de produse smart, precum hrănitoare, fântâni de apă automate și alte dispozitive inteligente pentru îngrijirea animăluțelor, cu funcții noi, recent lansate pe piața din România. Vizitatorii vor putea descoperi și alte soluții high-tech dedicate animalelor de companie, menite să le ofere mai mult confort și siguranță.

Totodată, la PetExpo va fi prezentată și o aplicație mobilă dedicată comunității iubitorilor de animale, care îi ajută pe proprietari să găsească mai ușor servicii și informații utile pentru îngrijirea companionilor lor.

În plus, pe durata evenimentului, multe dintre produsele prezentate la târg vor beneficia de prețuri speciale.

Îngrijire adaptată nevoilor specifice

Desigur, nu lipsesc nici produsele clasice, dar indispensabile pentru bunăstarea animăluțelor: hrană delicioasă de la numeroși producători, adaptată nevoilor fiecărui patruped, suplimente pentru o viață sănătoasă, produse de îngrijire, lese, zgărzi, culcușuri pufoase și jucării care le vor ține mereu în mișcare.

Mai mult, la PetExpo vor fi prezentate soluții de curățenie special concepute pentru locuințele unde blănoșii sunt adevărații stăpâni.

Călătorii fără griji și servicii pentru animale

Vizitatorii vor putea afla mai multe despre pensiunile și hotelurile pentru animale, unde animăluțele se pot bucura de servicii all-inclusive atunci când stăpânii sunt plecați. De asemenea, la PetExpo va fi prezentată și o soluție de asigurare pentru animalele de companie, pentru mai multă siguranță și liniște în viața de zi cu zi.

Experiențe unice pentru vizitatori și prietenii lor necuvântători

În cadrul evenimentului, specialiști în domeniu, precum medici veterinari, dresori și etologi, vor oferi sfaturi pentru îngrijirea animalelor. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații captivante de dresaj, precum și prezentări de rase canine, feline și exotice.

De asemenea, animăluțele vor avea ocazia să participe la concursuri distractive și vor fi premiate de expozanți cu produse și surprize speciale.

Iar pentru a încerca produse noi sau a profita de oferte speciale la produsele preferate, vizitatorii PetExpo vor beneficia de mostre gratuite, cadouri și reduceri considerabile la standuri.

Activități pentru întreaga familie

Ca în fiecare an, copiii se vor bucura de numeroase activități distractive și surprize pregătite de expozanți, iar printre atracțiile acestei ediții se numără și cățeii robot, cu care cei mici se pot juca și interacționa.

Adopții – O nouă șansă pentru animăluțele în căutarea unui cămin

Pentru cei care vor să își mărească familia, organizațiile pentru protecția animalelor vor fi prezente la PetExpo cu căței și pisici disponibile pentru adopție. Printre acestea se numără ASPA și Protecția Animalelor din cadrul Primăriei Sectorului 1, alături de alte organizații implicate în salvarea animalelor fără stăpân.

Detalii program și bilete

Program:

Sâmbătă, 14 martie: 10:00 – 19:00

Duminică, 15 martie: 10:00 – 18:00

Biletele sunt disponibile online, în rețeaua Iabilet, dar și fizic la eveniment.

Bilete:

30 RON – bilet întreg

15 RON – elevi, studenți și pensionari

Copiii sub 8 ani și studenții la Medicină Veterinară beneficiază de acces gratuit.

Mai multe detalii pe site-ul evenimentului: petexpo.ro.